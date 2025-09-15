Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. szeptember 15. 08:51 ::

Száva Vincéék "bölcs üzenetekkel" tartottak "ellentüntetést"

Nagy sikerű tüntetést és vonulást tartott Szolnok belvárosában több ezer fő részvételével a Mi Hazánk, a Betyársereg, a Magyar Önvédelmi Mozgalom, a Bűnvadászok autójának felvezetésével. Erről portálunkon is beszámoltunk, azonban valahogy elmaradt a cigány bűnözői körök megjelenése, pedig a Facebookon nagyon ment a fenyegetőzés...

Természetesen ez így helyes, nem is lett volna ott semmi keresnivalójuk. Azonban – láthatólag – magánterületen mégis összejött pár rosszarcú cigány, hogy együtt hergelje egymást a rendpárti vonulás ellen, erről számolt be a Facebookon a „jogvédő” Száva Vince. Bár ez semmit nem zavart meg, érdemes rögzíteni, hogy mi történt, már csak a teljes kép és kontraszt kedvéért is.

OSZD MEG. Szolnok: Népünk érdekében békés bölcs üzenetekkel tartottuk meg az ellentüntetést A Mi Hazánk Mozgalom és rasszista társszervezetekkel szemben. Sikeres tartalmas békés rendezvény volt amire máskor is várunk nagy szeretettel minden békés szándékú polgárt és más szervezetekhez tartozókat – írja Száva.

No, de az igazán érdekes része természetesen a hozzászólásoknál keresendő. Van, aki a hála hangján szól, és azt írja, „àldjon meg az isten hogy ilyen tiszta szivel kêpviseled fajtànkat cigànysàgot és magyarorszàgot egyenlöen”. Azonban a többség igazság szerint Száváékat támadja, hogy a bűnözők mellett álltak. Tehát elmondható, hogy abszolút visszafelé sült el a dolog, egyrészt alig voltak rájuk kíváncsiak, másrészt akik véleményezték a produkciójukat, azok is negatív véleményeket fogalmaztak meg.

L. J. - Kuruc.info