2025. szeptember 17. 11:11

MNB: csalók élnek vissza a KiberPajzs és egy élelmiszeráruház-lánc nevével

Csalók élnek vissza a KiberPajzs és egy élelmiszeráruház-lánc nevével, a megkárosított állampolgároknak célszerű a rendőrséghez fordulni - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán az MTI-vel.

A csalók az állítólagos "Kiber Pajzs Biztonsági Szolgálat" nevében telefonálva azt jelzik, hogy az ügyfél bankszámláin gyanús pénzmozgásokat, sikertelen utalási kísérleteket észleltek. Ezek után utasításokat adnak a számlákon lévő pénz "biztonságba helyezésére", például egy "technikai számlára" való átutalásra. A valóságban ugyanakkor a csalók így az érintett ügyfél aktív közreműködésével a saját számlájukra utalják a banki megtakarítást.

Kiemelték, hogy a KiberPajzs együttműködés résztvevői, így az MNB és a kereskedelmi bankok az ügyfelek pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságát erősítik, egyebek közt a www.kiberpajzs.hu honlapon.

Egyúttal azonban jelezték, hogy nem működtetnek telefonos biztonsági szolgálatot, és nem keresik meg közvetlenül az ügyfeleket.

Ezért az MNB mindenkinek azt tanácsolja, hogy az ilyen - a "Kiber Pajzs Biztonsági Szolgálat" nevében indított - hívásoknál érdemes félbeszakítani a beszélgetést, és bankjuk, illetve az MNB ügyfélszolgálatának jelezni a történteket.

A jegybank arra is felhívta a figyelmet, hogy más bűnözők az egyik élelmiszeráruház-lánc nem létező nyereményének átutalását ígérve töltetnek le kémprogramot az ügyfelek számítógépére, hogy így tudják meg azok banki azonosítóit. A csalási kísérletet megelőzően az érintett ügyfél az egyik ismert élelmiszeráruház-lánc nyereményjátékára regisztrált. Rövidesen egy ismeretlen társaságtól kapott elektronikus üzenetet, majd telefonhívást arról, hogy nyert is. A valóságban azonban csalók keresték meg, akik jelezték, hogy a nyeremény átutalásához nem kérik el banki azonosítóit. Ehelyett azt kérték, nyisson meg egy linket és töltsön le - az ügyfél számítógépe billentyűzetének figyelésére is alkalmas, kémszoftverként is felhasználható - AnyDesk alkalmazást, majd beléptették őt "a nyereményösszege fogadására" saját netbankjába.

Ezekkel a lépésekkel a bűnözők megszerzik a szükséges azonosítókat, belépőkódokat, amivel azután tovább tudják utalni maguknak az érintett fogyasztó bankszámláján lévő pénzt.

Ha egy ügyfél pénzt utalt át a csalóknak, átadta adatait vagy letöltött egy kémprogramot, érdemes azt is haladéktalanul bejelenteni a bankjának (az összeg esetleges visszaszerzése érdekében) és a rendőrségnek - tanácsolta az MNB.

A KiberPajzs honlap folyamatosan mutatja be az új csalási mintázatokat. Emellett érdemes felkeresni az MNB Pénzügyi Navigátor weboldalának digitális biztonsággal kapcsolatos oldalát is, amelyen hasznos információkat találhatók a csalási kísérletek megelőzésére, kivédésére - ajánlotta közleményében a jegybank.