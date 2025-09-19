Anyaország :: 2025. szeptember 19. 16:50 ::

Felfüggesztettet kapott az apa, akinek gyermeke légpuskával megsebesítette magát

Jogerősen felfüggesztett börtönre ítélte a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) pénteken azt a férfit, akinek a gyermeke engedély nélkül tartott légpuskával megsebesítette magát - közölte a Fővárosi Törvényszék az MTI-vel.

Az ítélet szerint a férfi engedély nélkül, a lőfegyver tartására vonatkozó szabályok megszegésével tárolt otthonában egy éles, működőképes légpuskát, amelyhez kiskorú gyermeke hozzáfért. A gyerek a légpuskával fejbe lőtte magát, és 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

Az ügyészség lőfegyverrel - engedély nélküli tartásával elkövetett - visszaélés, kiskorú veszélyeztetése és foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat.

Pénteken, az előkészítő ülésen az apa beismerte bűnösségét, és lemondott tárgyaláshoz való jogáról. Az elsőfokú bíróság a vádlott nyilatkozatát elfogadta, így bizonyítási eljárást nem folytatott le.

A PKKB jogerősen 2 év, 5 év próbaidőre felfüggesztett börtönre és háromszázezer forint pénzbüntetésre ítélte az apát.

A büntetéskiszabás során a bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy a férfi az eljárás kezdetétől elismerte büntetőjogi felelősségét, és megbánta tettét. A vádlott javára értékelte továbbá az apa büntetlen előéletét és azt, hogy egy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik. Ugyanakkor súlyosító körülménynek tekintették, hogy a férfi saját gyermeke sérelmére követte el a cselekményt.