Anyaország :: 2025. szeptember 24. 12:07 ::

Pilisi polgármester: 15 éves lányt akart felcsalni a lakására egy önkormányzati képviselő

Feljelentette Horváth Miklós volt önkormányzati képviselőt Pilis polgármestere, egy nappal azután, hogy a település hivatalos honlapján még arról írt, hogy személyes okokra hivatkozva lemondott a mandátumáról a politikus.

László Attila a Facebookon megosztott újabb közleményében azt írta, hogy szeptember 21-én, vasárnap jutott tudomására a bizonyítékokkal alátámasztott lesújtó hír, hogy Horváth Miklós (akkor még) önkormányzati képviselő egy 15 éves kislányt akart felcsalni a lakására, provokatív szexuális célzatú üzenetek által.

– Bizonyítékként Horváth Miklós messengerüzenetei és a kislány által elmondott felkavaró és egyben megbotránkoztató történet szolgált. A kislány családja arra kért, hogy tartsam távol tőlük ezt az embert, mert tartanak tőle, nehogy megismétlődjön az eset. Kérdésemre elmondták, hogy feljelentést nem akarnak tenni az ügyben, mert így is szégyenletes számukra, hogy ilyen megtörténhetett velük – írta a polgármester.

Bejegyzése szerint másnap reggel azonnal behívatta Horváth Miklóst a polgármesteri irodájába, és felszólította, hogy mondjon le a képviselői mandátumáról, közös megegyezéssel megszüntetik a munkaviszonyát, és minden politikai ás társadalmi szervezetből törölteti a tagsági viszonyát, mert „méltatlanná vált arra, hogy a továbbiakban bármilyen közéleti szerepet vállaljon”.

– Ezúton is kérem a szóban forgó család megértését, hiszen arra kértek, hogy ne legyen feljelentés, de ennek ellenére mégis így döntöttem, hogy feljelentéssel élek, hiszen egy ilyen ember fokozott veszélyt jelenthet mások gyermekeire is. Az eset szolgáljon bizonyságként arról, hogy a mi társadalmi és politikai közösségünk nem tűri meg a soraiban azokat, akik családok és gyermekek ellen vétkeznek. Nálunk a tisztesség mindenek felett áll! – közölte László Attila.

Nem volt számára sem fájdalommentes ez a döntés, tette hozzá, hiszen Horváth Miklósban bízott, és „szerényebb képességei ellenére felépítette magam mellett”, amely által egy közkedvelt és megbecsült tagjává vált a városnak.

„De ahhoz, hogy megvédjem közösségünket, a nemzet és Pilis javát szolgáló céljaink további képviseletét, valamint kizárjam az ismétlődés kockázatát, nem dönthettem másként” – zárta szavait.

Pilisen egyébként az elsők között döntöttek az önrendelkezési törvény alkalmazásáról: ide már az sem költözhet, aki munkakerülő.

(24)