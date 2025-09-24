Anyaország :: 2025. szeptember 24. 16:10 ::

Újabb rendőr lett öngyilkos

Halálra gázolt kedden egy embert Nyugati pályaudvarról 11:50-kor Szegedre indult Napfény InterCity Cegléden, a Csata utca közelében. A Mávinform azt közölte, hogy az elgázolt személy vélhetően öngyilkossági szándékkal lépett a szerelvény elé.

A 24.hu értesülései szerint egy 46 éves rendőrként dolgozó férfit gázolt halálra a vonat.

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésre válaszul azt mondta, hogy a Ceglédi Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit, és nem áll módjukban további információt adni az ügy részleteiről.