Halálra gázolt kedden egy embert Nyugati pályaudvarról 11:50-kor Szegedre indult Napfény InterCity Cegléden, a Csata utca közelében. A Mávinform azt közölte, hogy az elgázolt személy vélhetően öngyilkossági szándékkal lépett a szerelvény elé.
A 24.hu értesülései szerint egy 46 éves rendőrként dolgozó férfit gázolt halálra a vonat.
Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésre válaszul azt mondta, hogy a Ceglédi Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit, és nem áll módjukban további információt adni az ügy részleteiről.
Néhány nappal ezelőtt Szabó Zsolt, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya vetett véget az életének: A rendőrség reagált az öngyilkosságot elkövető Szabó Zsoltot lejárató cikkre