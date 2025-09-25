Anyaország :: 2025. szeptember 25. 07:54 ::

Megverte és megerőszakolta 12 éves kerekesszékes féltestvérét egy bőnyi drogos

A gyanú szerint egy 29 éves férfi a településen lévő temető mögötti bozótosban erőszakolhatta meg kerekesszékes 12 éves féltestvérét.

Az esetről egy zárt csoportban osztottak meg névtelenül információkat. A helyiek beszámolója szerint a férfi azt mondta, iskola után kiviszi kishúgát a játszótérre, ehelyett azonban a házuktól 2-3 kilométerre lévő temető felé vették az irányt, ahol egy bozótos mögött megverte és megerőszakolta a kislányt. A híradó úgy tudja, a közelben lévő házak egyikén biztonsági kamera rögzítette a férfi mozgását.

S. Krisztián az erőszak után a házuk kapujába tolta a sokktól és a fájdalomtól félájult kislányt, majd folytatta az aznapi kocsmatúráját. Le sem mosakodott, könyékig véres kézzel kérte ki a sörét, amikor megkérdezték tőle, mi van vele, annyit mondott, elesett, ezért vérzik.

- Ezután elment, gondoltam mosakodni, nem firtattam a dolgot - mondta a Blikknek a söröző pultosa. - Úgy fél óra múlva jött erre egy rokona, kérdezte, hogy láttuk-e Krisztiánt, mondtuk igen, akkor tudtuk meg, mitől volt véres a keze. Az elkövető állítólag levetkőztette a gyereket és befogta a száját. Miután megerőszakolta, a sokktól és fájdalomtól félájult kislányt visszatolta a házukhoz, majd elment otthonról. A férfi az anyjuk első házasságából született, és korábban nem volt rendőrségi ügye. A család nem akart nyilatkozni, de több bőnyi is azt mondta, imádta a féltestvérét (már amikor nem ivott vagy drogozott, mint a Blikk Az elkövető állítólag levetkőztette a gyereket és befogta a száját. Miután megerőszakolta, a sokktól és fájdalomtól félájult kislányt visszatolta a házukhoz, majd elment otthonról. A férfi az anyjuk első házasságából született, és korábban nem volt rendőrségi ügye. A család nem akart nyilatkozni, de több bőnyi is azt mondta, imádta a féltestvérét (már amikor nem ivott vagy drogozott, mint a Blikk cikkéből kiderül), sokszor kedveskedett neki meglepetésekkel, és anyagilag is támogatta a nehéz körülmények között élő családot.

A súlyosan sérült kislányt még aznap kórházba vitték, és több mint négyórás műtétet hajtottak végre rajta. Édesanyja végig ott volt vele a kórházban.

A gyanúsított el akart menekülni a településről, de elfogták, és azóta a Győri Járásbíróság bírája elrendelte a letartóztatását egy hónapra. A döntés jogerős, így a férfit a sopronkőhidai börtönbe vitték.

(RTL - Index nyomán)