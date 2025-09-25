Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. szeptember 25. 13:43 ::

Ami talán még a buzipornónál is undorítóbb: már a lebukott NER-pap is az őt kitartó rendszer áldozataként próbál tetszelegni

Ma, szeptember 23-án ünnepeljük Szent Pió atyát – ezzel a felütéssel tett közzé Facebook-bejegyzést kedden Bese Gergő, szúrta ki a Gulyásagyú Média. Beséről tavaly szeptemberben derült ki, hogy buziorgiákra járt, és pornóoldalakra is felkerült. Mindeközben a Fidesz sztárpapjának számított, ő volt az, aki többek között felszentelte Orbán Viktor hivatalát, a Karmelita kolostort, a kormánypárti Pesti Srácok és Megafon irodáit is.



Gergő bácsi és... nem is áll ott senki huncut mosollyal mellette

Bese egyebek mellett arról is ír, hogy sorstársként, sőt védelmezőként tekint Szent Pio atyára tavaly nyár óta. A bejegyzés különös része viszont csak ezt követően érkezik:

Amikor 2024. augusztus 7-én, az AVH épületében (Alkotmány Védelmi Hivatal) a szemembe mondták, hogy a Kormány kimondta rám a halálos ítéletet és az addigi papi/tanári életemnek vége nagyon megrémültem.

Mindez azok fényében is érdekes, hogy a Válasz Online róla szóló leleplező cikke csak szeptember 6-án jelent meg, ám a lap már akkor azt írta, hogy információik szerint „a legfelsőbb kormányzati köröket is megjárta egy akta, amely azt hivatott bizonyítani, hogy Bese Gergő dunavecsei plébános melegpartikon vett részt, illetve tartós intim kapcsolatot ápolt más férfiakkal”.

Bese azt is leírta, mit jelentett a „halálos ítélet”:

Különösen akkor, amikor felvázolták a lehetőségeimet: vagy önmagam fejezem be az életemet (!) vagy elhagyom az országot. Ennyi. Semmi más lehetőség nem kínálkozott előttem.

Ezt követően arról írt, hogy ijedtségét „Isten, szeretettel kárpótolta”, a legszebb ajándék számára pedig augusztus 30-án, a Szeretetláng találkozón következett:

Akkor már csak napjaim voltak hátra, és a lelkemet nagyon megtiporták az események és persze a bizonytalanság. Több órát gyóntattam, majd a szentségimádáson mindent oda tettem Jézus elé. Ekkor jött Pió atya ölelése. Jim Blount atya az oltárhoz érkezett, oda adott nekem egy műanyag ruha tartót és kivett belőle egy barna habitust. Én megláttam a szent ruhát, az atyára tekintettem, ő pedig egy szó nélkül rámterítette azt. Majd így szólt: Pió atya átölelt és megáldott téged!

Bejegyzését azzal zárta:

Pió atya az égből kinyújtotta a kezét és megfogta az én kezem. Ezért sem tudnak legyőzni. Nem gondolták a hatalmasok, hogy nem csupán velem kell leszámolni, hanem az imádkozó emberek seregével és az égiekkel. Ebbe bele törik a bicskájuk!

(24 nyomán)

