2025. szeptember 27. 11:51

A TB-zsírleszívásra és a családi címeres villára korábban rábólintó miniszter felbontotta Ruszin-Szendi tartalékosi szerződését

Az emberek között fegyverrel járkáló Ruszin-Szendi Romulusz méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen, ezért tartalékosi szerződését felbontom - közölte a honvédelmi miniszter szombati Facebook-bejegyzésében.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf videójában a Tisza Párt honvédelmi szakértőjéről azt mondta: Ruszin-Szendi Romulusz veszélyes, fegyverrel jár politikai gyűlésekre, amivel szabálysértést követ el. Megtámadott egy újságírót, ami pedig a garázdaság gyanúját kelti - tette hozzá.

A miniszter szerint Ruszin-Szendi Romulusz "méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen". Minden, a honvédséggel kapcsolatos témára "neurotikusan" reagál - fogalmazott a tárcavezető.



2022-ben még nem volt kínos Toka tábornok és a Slava Ukraini (forrás: Szalay-Bobrovniczky Fb-oldala)

"Ruszin-Szendi Romulusz naponta több posztban támadja a kormányt, a Magyar Honvédséget, ezáltal folyamatosan megbontja a Magyar Honvédség egységét, aláássa a nemzet biztonságát, és ez veszélyt jelent a magyar emberekre. Úgy döntöttem, hogy a tartalékosi szerződését felbontom" - közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hozzátéve: ez azt jelenti, hogy a hatálybalépést követően a rendfokozatát sem használhatja.

A miniszter kitért arra: Ruszin-Szendi Romulusz havonta 1,3 millió forintot kap a magyar államtól a honvédelmi szolgálati juttatás formájában. Ez a juttatási forma azoknak a leszerelt katonáknak jár akik méltón képviselték és képviselik a Magyar Honvédséget és a Magyar Honvédség érdekeit, ezáltal a magyar emberek biztonságát.

"Ezért a mai nappal kezdeményezem a juttatása felülvizsgálatát is" - jelentette ki a tárcavezető.

(MTI)