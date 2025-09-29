Anyaország :: 2025. szeptember 29. 22:19 ::

Drágábban bértapsoltat az állami média

A korábbi 30 helyett már nettó 40 millió forintot szánnak arra, hogy legyen a műsoraiknak közönsége.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) a székhelyén vagy más, külső forgatási helyszínek felvételeihez keresett közönségszervezési szolgáltatót. A közbeszerzést szeptember elején írták ki, a nyertes az egyedüliként induló Casting Office Kft. lett – írja az Átlátszó, amely szerint korábban 30, de már nettó 40 millió forintot szán a köztévé arra, hogy közönséget biztosítson műsoraihoz.

Az MTVA gyártásában készülő műsoroknál az úgynevezett „tapsoló” feladatokat kell ellátni. Az eseti megrendelésekkel lehívható keretösszeg 24 hónapra nettó 40 millió forint, aminek a 70 százalékára vállaltak lehívási kötelezettséget. A közönség tervezett (24 hónapra vonatkozó) igénybevétele napi maximum 12 óra, tervezett maximum létszám: 200 fő/nap, tervezett maximum létszámmal számolva 16 felvételi nap. A szolgáltatás becsült mennyisége 3300 fő.

A nyertes cégnek kell az MTVA által jelzett létszámban határidőre biztosítani a közönséget, amelynek fizeti a díjazását. A megbízást a korábbi években is Casting Office Kft. nyerte el. Néhány éve ez a cég adott igazolást azoknak a tanulóknak is, akik 300 forintos órabérért voltak bértapsolók iskolaidőben egy köztévés felvételen.

(24)