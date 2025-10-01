Anyaország, Háború :: 2025. október 1. 07:57 ::

Semjénék még májusban is folytatnák a rendeleti kormányzást

Semjén Zsolt nyújtotta be a törvénymódosítást, amely a határidőt május 13-ig tolja ki. A miniszterelnök-helyettes javaslata szerint az orosz–ukrán háború miatt a kormány a háborús veszélyhelyzet további 180 nappal történő meghosszabbítását tartja indokoltnak.

Semjén Zsolt módosítása szerint a fideszes többségű Országgyűlés az Alaptörvény 51. cikk (3) bekezdése alapján hatalmazná fel az Orbán-kormányt arra, hogy a veszélyhelyzetet 2026. május 13-ig meghosszabbítsa.

Az indoklás szerint az Alaptörvény tizenötödik módosításának 2026. január 1-jén hatályba lépő 8. cikke módosítja a veszélyhelyzeti jogalkotás szabályait. Január 1-je után az Orbán-kormány csak akkor adhat ki törvényt felfüggesztő, törvényi rendelkezéstől eltérő rendeletet, ha erre az Országgyűlés megfelelő többséggel felhatalmazza.

A törvényjavaslat elfogadásával a kormány felhatalmazást kapna arra, hogy a háborús veszélyhelyzet megszűnéséig egyes törvények alkalmazását felfüggessze, a törvényi rendelkezésektől eltérjen. A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény alapján ezt a felhatalmazást általános jelleggel állapítja meg a törvénymódosítás.

A fideszes többségű parlament jóváhagyása után tehát a kormány úgy fordulhatna majd rá a jövő évi választásra, hogy május közepéig folytatódhat a rendeleti kormányzás. Orbán Viktor még a 2022-es kampány idején jelentette be, hogy a háború miatt stratégiai nyugalom kell, majd miután esküt tett a kormány, egy Facebookon közzétett videóban háborús veszélyhelyzetet hirdetett, miután az Országgyűlés megszavazta az Alaptörvény tizedik módosítását, amely lehetővé tette ezt.

A választás nagy valószínűséggel április 12-én lesz.

(24 nyomán)