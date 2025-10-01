Anyaország :: 2025. október 1. 13:06 ::

Legyen minden jobb, legyen több pénz? - Igazán fideszesre sikerült Magyar Péter "nemzeti konzultációja" (is)

Szerdán elindította a második, Nemzet Hangja névre hallgató „népszavazását” a Tisza Párt, írja a 24.

Magyar Péter az ezzel kapcsolatos rendezvényen azt állította, hogy a Nemzet Hangja költségeit adományokból fedezik, az EP-képviselő saccolása szerint 20–25 millió forintból, míg a kormány közpénzből finanszírozza az újabb, 4 milliárd forintba kerülő nemzeti konzultációt, amelynek témája a Tisza által tagadott adóemelési tervek lesznek.

A második Nemzet Hangjában a következő kérdések szerepelnek: