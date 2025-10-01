Szerdán elindította a második, Nemzet Hangja névre hallgató „népszavazását” a Tisza Párt, írja a 24.
Magyar Péter az ezzel kapcsolatos rendezvényen azt állította, hogy a Nemzet Hangja költségeit adományokból fedezik, az EP-képviselő saccolása szerint 20–25 millió forintból, míg a kormány közpénzből finanszírozza az újabb, 4 milliárd forintba kerülő nemzeti konzultációt, amelynek témája a Tisza által tagadott adóemelési tervek lesznek.
A második Nemzet Hangjában a következő kérdések szerepelnek:
- Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány 9%-ra csökkentse a minimálbért keresők jövedelemadóját és 2,2 millió átlagbér alatt keresőknek jelentős adókedvezményt nyújtson?
- Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány megemelje a legalacsonyabb nyugdíjakat, duplájára növelje az időskori járadékot és évi plusz 200 ezer forintig támogatást nyújtson az időseknek?
- Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány már az 1 milliárd forint feletti vagyonokra is 1%-os vagyonadót vessen ki?
- Támogatja-e, hogy a TISZA-kormány jelentősen kibővítse a családi kedvezmények körét?
- Támogatja-e, hogy a TISZA-kormány független vizsgálatot indítson az utóbbi évtizedek gyermekbántalmazási ügyeinek feltárására és ezzel párhuzamosan megerősítse a gyermekvédelmi rendszert?