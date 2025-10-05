Anyaország, Friss hírek :: 2025. október 5. 10:41 ::

Forgalomterelés várható az M1-es autópályán Törökbálint térségében

Műszaki karbantartás miatt hétfőtől forgalomterelés várható az M1-es autópályán Törökbálint térségében - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vasárnap az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint október 6-13. között az elválasztósáv műszaki karbantartása miatt lezárják a belső sávot az M1-es autópálya kivezető szakaszán Törökbálint térségében, ezért csak egy forgalmi sáv lesz járható.

A Magyar Közút azt ajánlja a közlekedőknek, hogy még indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a www.utinform.hu weboldalon, valamint érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk az optimális útvonal megtervezése érdekében.