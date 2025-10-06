Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. október 6. 11:45 ::

Keverőtállal, téglával, gereblyével és seprűnyéllel verte agyon idős áldozatát egy 17 éves cigány Öcsödön

A Szolnoki Törvényszék első fokon, nem jogerősen 10 év 6 hónap fiatalkorúak börtönére ítélte és 10 évre eltiltotta a közügyektől azt a 17 éves "fiatalembert", aki 2024. augusztusban agyonvert egy idős férfit Öcsödön - közölte a Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya hétfőn az MTI-vel.



Illusztráció: Pixels.com / Science Photo

A bíróság nyereségvágyból, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt ítélte el a vádlottat - tájékoztattak.

A "fiatal" 2024. augusztus 26-án egy 86 éves férfit annak öcsödi otthonában ököllel, egy fém keverőtállal, egy téglával, egy gereblyével, majd egy seprűnyéllel addig bántalmazott, míg az bele nem halt a sérüléseibe - írták.

Az elkövető a kiskorú testvérét kísérte el az idős emberhez szilvát szedni, azonban meglátta, hogy későbbi áldozata ingzsebében készpénz van, és azt bármi áron meg akarta szerezni. A zsákmányolt 103 ezer forint készpénzből kábító hatású anyagot vásárolt, amit elfogyasztott - olvasható a közleményben.

Az ügyben 2025. augusztus 12-én emelt vádat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség. Az október 2-án megtartott előkészítő ülésen a vádlott a váddal egyezően beismerte a bűncselekmény elkövetését, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, amely nyilatkozatát a bíróság elfogadta és ítéletet hozott.

A döntés nem jogerős. Az ügyészség 3 munkanap gondolkodási időt tartott fenn annak eldöntésére, hogy kíván-e fellebbezni, a vádlott és védője azonban enyhítésért fellebbezett, így az ügy másodfokon, a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik majd.