Több mint két kilogramm kábítószert találtak egy nagykanizsai férfi lakásában

Több mint két kilogramm már leszárított kábítószert és élő cannabisnövényeket is találtak egy nagykanizsai férfi lakásában a helyi rendőrök - közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap a rendőrség honlapján.

A nyomozók még csütörtökön tartottak kutatást egy helyi ingatlanban, mert olyan információ jutott tudomásukra, hogy az ott lakó az általa termesztett marihuánával kereskedik.

A rendőrök a lakásban 2395 gramm - köteleken és dobozokban száradó - bugát, valamit élő cannabisnövényeket, és a termesztéshez szükséges eszközöket találtak, amelyeket lefoglaltak.

Az egyenruhások elfogták a 47 éves férfit és vele szemben drogtesztet alkalmaztak, amely pozitív értéket mutatott. A férfit kábítószer birtoklása vétség és kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetése miatt kihallgatták és őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását.

A forgalomból kivont marihuána feketepiaci értéke megközelítőleg 4,5 millió forint. A növények termésének leszüretelése után az elkövető mintegy két kilogramm marihuánát adhatott volna el - írták, hozzátéve: ezzel az akcióval a nagykanizsai rendőrök nagyjából 1500 adag kábítószer árusítását akadályozták meg.

(MTI)