Anyaország :: 2025. október 19. 20:30 ::

Nem halad a debreceni halálos közúti baleset okozásával megvádolt Szűcs Patrik büntetőpere

Nem halad annak a fiatalembernek a büntetőpere, aki - az ügyészség vádirata szerint - 2023. január 7-én, hajnalban okozott halálos kimenetelű közúti balesetet, amelynek áldozata egy, akkor 21 éves férfi volt. 2025-ben mindössze egy tárgyalási napot tartott az ügyben a Debreceni Járásbíróság, és valószínűsíthető, hogy idén már nem is fog többet - tudta meg a Privátkopó bűnügyi portál.

A vádirat szerint a tragikus esemény időpontjában 19 éves Szűcs Patrik debreceni lakos a Vágóhíd utcai vasúti felüljárón 85-90 km/h sebességgel közlekedett, azonban az út kanyarulatánál - jelentős gyorshajtása és gyakorlatlansága miatt - áttért a szemközti sávba, ahol AMG Mercedes típusú luxusautója bal elejével nekiütközött a szemből szabályosan érkező járműnek, amelyet egy, akkor 21 éves fiatalember vezetett. M. Attila az ütközés következtében - a vezetőüléssel együtt - kirepült az általa vezetett személygépkocsiból és szörnyethalt.

A Debreceni Járási Ügyészség Szűcs Patrikot halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja. Vádiratában mértékes indítványként rögzítette, hogy a Debreceni Járásbíróság a férfit beismerése esetén 2 év és 6 hónap fogházbüntetésre ítélje, valamint 3 évre tiltsa el a közúti járművek vezetésétől. Szűcs Patrik nem ismerte el bűnösségét, elutasította az ügyészség indítványát, ezért az ügyet tárgyalásra utalták.

A büntetőper 2024. szeptember 6-án kezdődött, azonban 2025-ben mindössze egyetlen tárgyalási napot (január 2.) tudott tartani a bíróság, mivel a vádlott szülei megbíztak egy igazságügyi szakértőt, hogy készítsen szakvéleményt a baleset bekövetkezésének körülményeiről. Weintgartner József - Weingartner Balázsnak, az Innovációs és Technológiai Minisztérium korábbi, fenntarthatóságért felelős államtitkárának az édesapja, a KDNP veszprémi szervezetének volt vezetője - a rendőrség által kirendelt igazságügyi szakértő adatait felhasználva, arra a következtetésre jutott, hogy a baleset úgy is bekövetkezhetett, hogy az elhunyt sofőr hagyta el a sávját és ütközött neki a Szűcs Patrik által vezetett AMG Mercedesnek.

A bíróság 2025 júliusában dr. Kemény Lajos igazságügyi műszaki szakértőt kérte fel a két szakértői vélemény között fennálló ellentmondások feloldására. A szeptember 14. napra kitűzött tárgyalás azért kellett elhalasztani, mert dr. Kemény arra hivatkozott, hogy még nem készült el a szakvéleménnyel. Szeptember 26-án viszont már azt közölte a bírósággal, hogy „megromlott egészségügyi állapota” miatt nem tudja vállalni a szakértői dokumentáció elkészítését.

Mivel a szakember későn nyilatkozott arról, hogy nem tudja elvégezni a bíróság által kért elemzéseket, összevetéseket, ezért újabb szakértő kirendeléséről fog gondoskodni a bíróság, így biztosra vehető, hogy a szakértői vélemény nem fog elkészülni a következő, november 19-i tárgyalásra, így újabb halasztást rendelnek majd el az ügyben.

A bűnügyi portál információja szerint idén - eddig - négy tárgyalási nap (április 9., április 30., június 11., szeptember 14.) maradt el a büntetőperben.

Szűcs Patrik vádlott oldalán új ügyvéd bukkant fel: dr. Varga István, egykori fideszes országgyűlési képviselő, a kormánypárti sajtót tömörítő Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány (Kesma) volt kuratóriumi elnöke.

„Azt feltételezem, hogy a fiam halálát okozó személy édesanyja, Szűcsné Szabó Judit minden követ megmozgathat, minden trükköt bevethet azért, hogy a lehető legtovább húzza az időt, annak érdekében, hogy minél később mondják ki bűnösnek a fiát, és az időmúlást, enyhítő körülményként, a javára írja a bíróság. Az elkövetőn egyébként a megbánás leghalványabb jele sem fedezhető fel, mindig mosolyogva, magabiztosan lép a tárgyalóterembe, és a tárgyalások alatt is gyakran derültség látható az arcán. Kétlem, hogy van lelkiismerete. A bíróságon azt vallotta, hogy az ütközést követően sokkos állapotba került, nem emlékszik semmire, de arra viszont tisztán, hogy 50 kilométer/órás sebességgel fordult a felüljáróra... Számos bizonyíték, hat tanú egybehangzó vallomása sem volt elég ahhoz, hogy végre ítélet szülessen a perben” - mondta a Privátkopónak az áldozat édesanyja.

Pedig Szűcsnek - a tragédián túl, amelynek előidézéséért őt tartja felelősnek a vádhatóság - azért sem lenne oka a jókedvre, mert nevelőapja, a 62 éves Halápi Imre volt felszámoló éppen szabadságvesztését tölti, amelyet költségvetési csalás bűntett elkövetése miatt rótt ki rá a bíróság.