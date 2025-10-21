Anyaország :: 2025. október 21. 08:23 ::

Miniszterelnöki Kabinetiroda: kormánybiztos irányítja a Dunaferr felszámolását

Kormánybiztos irányítja a Dunaferr felszámolását - tájékoztatta a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtóosztálya hétfőn az MTI-t.

Közleményükben azt írták, hogy a kormány stratégiailag kiemelt felszámolási eljárássá minősítette az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt., a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. és a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. felszámolását. A döntés célja, hogy az eljárásokban állami felszámoló járhasson el, biztosítva ezzel a magyar acélipar jövőjének megőrzését és az iparbiztonsági kockázatok megelőzését - tartalmazza a közlemény.

A magyar acélipar megmentéséért felelős kormánybiztos összehangolja a hazai acélipar fejlesztését szolgáló kormányzati stratégiát, továbbá az érintett felszámolási eljárásokkal kapcsolatban egyeztet az állami felszámolóval, és javaslatot tesz a szükséges kormányzati döntésekre - ismertették.

A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a Miniszterelnöki Kabinetiroda útján irányítja - olvasható a közleményben.