Uniós vezetők is Budapestre pofátlankodnának, nehogy a zsidó törpéjükre nézve előnytelen alkut kössenek a nagyok

Néhány uniós vezető a következő napokban lobbizni fog annak érdekében, hogy részt vehessen a budapesti Trump–Putyin-találkozón, illetve azért, hogy Volodimir Zelenszkij is helyet kapjon a tárgyalóasztalnál – nyilatkozta egy névtelenséget kérő, az ügy részleteit ismerő diplomata a Politicónak. Zelenszkij egyébként korábban többször kijelentette, ha meghívnák, részt venne a találkozón.



Von der Leyenék eddig még tárgyalni sem akartak, most itt rontanák a levegőt, nehogy esetleg kitörjön a béke (illusztráció: Financial Times)

A tárgyalás előtt Ukrajna uniós szövetségesei igyekeznek megerősíteni Kijev pozícióját, mivel attól tartanak, hogy a két vezető rossz fegyverszüneti megállapodást köt, amely egész Európát is gyengítené.

Az uniós vezetők csütörtöki, brüsszeli csúcstalálkozóján egy három részből álló támogatási csomagról terveznek megállapodni, hogy Ukrajna a lehető legerősebb pozícióba kerüljön. Diplomaták beszámolója szerint Ukrajna felfegyverzése mellett egy 19. gazdasági szankciócsomaggal készülnek Oroszországgal szemben, illetve arról is vannak tervek, hogy Oroszország befagyasztott pénzügyi eszközeiből mintegy 140 milliárd eurót "szabadítsanak fel" Ukrajna számára. Zelenszkij korábban arról beszélt, az európai vezetők várhatóan lobbizni fognak Trumpnál a Tomahawkokért, amelyekről a megállapodást az ukrajnai elnöknek végül nem sikerült tető alá hoznia a múlt heti találkozón.

A csütörtöki megbeszélésen – távolról vagy személyesen – Zelenszkij is részt vesz, pénteken pedig Londonba utazik a "tettrekészek" koalíciójának találkozójára. "Határozottan kell támogatnunk Ukrajnát, és elkötelezett vagyok amellett, hogy fokozzuk erőfeszítéseinket Putyin háborús gépezetének megbénítására" – mondta Keir Starmer brit miniszterelnök.

A találkozókat azután tartják, hogy Zelenszkij, ha nem is üres kézzel, de konkrét eredmények nélkül indult haza Washingtonból, ahol előző hét pénteken találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. Trump nem sokkal ezután arról beszélt, hogy a háború befejezésének legjobb módja, ha az ukránok és az oroszok felosztják a Donbaszt. "Hagyni kell feldarabolni úgy, ahogy van", mondta az amerikai elnök az oroszok által megszállt régióról – ez alapján a terület nagy része orosz ellenőrzés alatt maradna.

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője elutasította ezt a felvetést: szerinte ugyanis ha az agresszor megkapja, amit akar, az olyan jelet küld az összesnek, hogy mehetnek, és elvehetik, amit akarnak.