Anyaország :: 2025. október 22. 21:52 ::

Vizsgálat indult egy rendőr ezredes ellen, mert a hátsó kijáraton engedte ki Ruszin-Szendit

Függelemsértés miatt indult vizsgálat egy rendőr ezredes ellen, amiért felettese utasítása ellenére nem a főbejáraton, hanem a hátsó, úgynevezett gazdasági bejáraton engedte ki Ruszin-Szendi Romuluszt, akit előtte a rendőrségen gyanúsítottként hallgattak ki – tudta meg a Telex rendőrségi forrásból.

Ruszin-Szendit október 16-án hallgatták ki gyanúsítottként a kaposvári rendőrkapitányságon azért, mert Kötcsén meglökte a Mandiner munkatársát. A Tisza Párt politikusa ellen garázdaság vétsége miatt indult eljárás.

A Telex cikke szerint az ezredes azért a hátsó kijáraton engedte ki Ruszin-Szendit, mert a főbejáratnál a volt vezérkari főnököt a propagandasajtó várta.

(24)