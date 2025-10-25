Anyaország :: 2025. október 25. 13:23 ::

A Belügyminisztérium palotáját kapta fájdalomdíjul a füstbe ment Rákos-Dubaj-terv arab befektetője

Júliusban Tiborcz Istvánnal és Orbán Ráhellel sétálgatott a Kossuth téren a meghiúsult Rákos-Dubaj arab befektetője, Mohamed Alabbar. Hogy miről beszélgettek városnézés közben, nem tudhatjuk, de azt már igen, hogy Alabbar magyarországi cége, az Eagle Hills Hungary Zrt. lett a Belügyminisztérium Széchenyi téri palotájának új tulajdonosa. Felkerült az MNV Zrt. szerződései közé a Belügyminisztérium palotájának adásvételi szerződése, vette észre a Válasz Online.



Részlet a volt Belügyminisztérium homlokzatáról (forrás: Wikimedia Commons / Godot13)

A lap július közepén számolt be arról, hogy a kormány, még a választások előtt, történelmi léptékű, műemlékeket is érintő ingatlaneladásra készül az V. kerületben. Közzé is tették az MNV Zrt. ingatlanprospektusát, amely tételesen tartalmazta azt a 15 nagy értékű ingatlant, amelyet árverésre bocsátanak.

Mindez nem független attól, hogy a kormányzat épp új irodatömbökbe költözik Zuglóban, illetve az Ajtósi Dürer soron – amelyeket erősen túlárazva, bármiféle előzetes hatástanulmány nélkül vásárolt meg 700 milliárd forintért a Tiborcz-körtől. Ezzel azok az értékes belvárosi paloták, amelyekben eddig az állami intézmények működtek, fölöslegessé váltak. A Belügyminisztérium nem az új irodaházakba költözik, hanem a Várban újjáépített Királyi Pénzügyminisztérium neogótikus palotájába, de mégis részét képezi a kormányzati ingatlankeringőnek, mivel az éppen nem önálló pénzügyi tárca részlegei az újonnan megvett ingatlanokba kerülnek.



A Belügyminisztérium épülete a Gresham-palotával a Széchenyi téren (forrás: Wikimedia Commons / Thomas Quaine)

Korábban úgy fogalmazott a lap: ez a Széchenyi téri épület a koronaékszer a választás előtti utolsó hónapokban dobra vert kormányzati ingatlanok között, ezért különösen érdekes lesz, hogy kinek sikerült megvennie. Szeptember végén még csak arról számolhattunk be: a három műemlék házból álló hatalmas tömb a szeptember 17-i árverésen körülbelül 50,8 milliárdért kelt el, és mindössze egy jelentkező volt, aki már korábban letette a 12,7 milliárd forintos biztosítékot. Így természetesen árverseny sem volt. A vevő nevét azonban nem tudhattuk – eddig.

A most közzétett szerződésből kiderül, hogy a Belügyminisztérium épületét az Eagle Hills Hungary Zrt. vette meg. A szerződés letölthető formában alább található:

A vevő neve ismerősen csenghet: az Eagle Hills Hungary Mohamed Alabbar emirátusi ingatlanfejlesztő vállalkozása, amit a főváros ellenállása miatt kudarcba fúlt Rákos-Dubaj-projektre alapított. Alabbar tehát nem távozik Budapestről, csak Rákosrendező helyett a belvárosban folytatja:

minden bizonnyal luxusszállodává alakítja a Gresham-palota melletti minisztériumi ingatlant.

A szerződés további érdekessége, hogy az iratot a Takács, Kiss és Társai Ügyvédi Iroda készítette. Ez a Válasz Online szerint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bátyja, Nagy Szilárd korábbi ügyvédi irodája, amely mostanában sorra nyeri el az ügyvédi, tanácsadói megbízásokat az állami szervektől.

A Belügyminisztérium épületéről szóló szerződés rögzíti, hogy a tömb mindhárom eladott épülete kiemelten védett műemlék, ezért értékeiket az átalakítás során meg kell őrizni, és tartalmazza az irat azt is, hogy ezúttal nincs elővásárlási joga a fővárosnak, így ez az ügylet nem csúszhat el egy banánhéjon. A szerződést október 20-án írták alá, a vételárat 30 napon belül kell Alabbaréknak átutalni.

A magyar állam gyorsan távozik: legkésőbb 2026. január 15-én megtörténik a birtokátruházás, kivéve egy kisebb ingatlanrészt, amiben a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat aggregációs pontja működik, ezt legkésőbb jövő év július 15-ig számolják fel.

Az ügylet a vevő számára igazán nem kedvezőtlen: a mellékelt pályázati leírás szerint a hatalmas épülettömb teljes beépített alapterülete 41000 négyzetméter, tehát

körülbelül 1,2 milliós négyzetméteráron adták a magyar állam egyik jelképét, a főváros kiemelten műemlék épületét.

Az ingatlan állapotát ugyanebben a dokumentumban jónak, stabilnak, karbantartottnak és korszerűsítettnek nevezik, bár ahhoz hogy szállodává alakítsa, az Eagle Hills nyilván sokmilliárdos költségen kénytelen lesz kibelezni.

Július 18-án a 444 számolt be egy olvasói fotó alapján arról, hogy Mohamed Alabbar Tiborcz Istvánnal és Orbán Ráhellel sétálgatott a Kossuth téren. Alabbar akkor egy emirátusi üzletemberekből álló delegációval érkezett Budapestre, de már Rákos-Dubaj meghiúsulása után. Talán nem tévedünk, ha azt gondoljuk: a nem hivatalos találkozók, baráti városnézések során tudtak neki olyan befektetési lehetőséget mutatni, ami megfelelő fájdalomdíjként szolgált. Úgy látszik, hogy a magyar állam Belügyminisztériumát - fogalmaz a lap.