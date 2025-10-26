Anyaország :: 2025. október 26. 17:42 ::

Magyar Péter ismét Toroczkait támadja, a Mi Hazánk pártelnöke X-bejegyzésben tette helyre

Vasárnap délben Magyar Péter, a Tisza wishes messiása ismét bejegyzésben szállt bele Toroczkai Lászlóba, családjába és a Mi Hazánk Mozgalmat újfent "szatellitpártnak" nevezte.

A hazugságáradatra Toroczkai László is reagált X-felületén.

Magyar Péter a Fidesz által 2006 őszén kitalált mocskolódással szállt belém és a családomba vasárnap délben írt Facebook-posztjában. Nyilván még ott tanulta ezt a Tutsek-vérbírózást.

Magyar Péter nagyon berágott a 23-i beszédem kapcsán, talán azt vette magára, amikor a puhatestűekről beszéltem, akik hol ezt, hol azt szolgálják ki – írta a pártelnök.

Én sohasem támadtam a felmenői miatt Magyar Pétert, nekem vele van bajom. Például, hogy megállás nélkül hazudik, mint a vízfolyás. Most éppen azt, hogy én levérbíróztam a nagyapját. Ez sem igaz, bárki könnyen leellenőrizheti.

Engem Magyar Péter ősei helyett az zavar, hogy becsapja, félrevezeti a magyarokat. Az, hogy teljesen hiteltelen. Miközben nemzeti zászlót lobogtat, az Európai Parlamentben azonnal beült a globalista frakcióba, a gyermeknevelést a Csipke Józsika szerzőjére, Bódis Krisztára bízná, a gazdaságpolitikai programját pedig a BlackRock multicégeinek, a Shell, a Vodafone Global, vagy a devizahitelezés egyik legnagyobb haszonélvezőjének számító Erste Bank korábbi vezetőjének tanácsai alapján alkotja meg – fejtette ki Toroczkai.

A pártelnök megjegyezte azt is, hogy Magyar "ne Facebookon írogasson, mint valami sértett, indulatos szerelmes", hanem "legyen férfi, és álljon elé".

Mint ismeretes, a Meta jogtalan korlátozásai miatt Toroczkai nem tud reagálni a Facebook felületén, melyet a globalista Tisza rendre ki is használ.

Alább a teljegy bejegyzés olvasható: