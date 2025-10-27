Anyaország :: 2025. október 27. 13:10 ::

Schiffer András is reagált Magyar Péter Toroczkai elleni kirohanására: "mennyire kell aljasnak és gátlástalannak lenni?"

Schiffer András volt országgyűlési képviselő közösségi oldalán bírálta a politikai gyakorlatot, amikor politikusokat felmenőik múltbeli tettei alapján támadnak meg – bejegyzésére Magyar Péter azonnal reagált, és személyes támadásba fordította a vitát, írja az Index.



Fotó: Fb

„Azt gondolom, hogy senkit nem lehet felelőssé tenni felmenői tetteiért, és senki sem kovácsolhat előnyt felmenői érdemeiből” – jelentette ki Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.

Schiffer kritizálja a politikai gyakorlatot, amikor politikusokat felmenőik múltbeli tettei alapján támadnak meg. Szerinte ez a „vérbosszú-politika” mostanra még mélyebbre süllyedt, és ő már korábban is gusztustalannak tartotta ezt a módszert. Elítéli azt, amikor politikai ellenfeleket nem saját tetteik, hanem családtagjaik múltja alapján ítélnek meg.

– Mennyire kell aljasnak lenni ahhoz, hogy valakit a születése előtt elhunyt, ráadásul a családját régen elhagyott, általa értelemszerűen soha zászlóra nem tűzött dédapja vérbírói múltjával próbáljanak meg lejáratni? S mennyire kell gátlástalannak lenni ahhoz, hogy ezt egy olyan figura tegye, aki viszont mióta az eszét tudja, lépten-nyomon dicsekszik a kádári diktatúrában tévésztár, azonkívül legfelsőbb bírósági bíró, minisztériumi osztályvezető nagyapjával, valamint az ugyancsak a nyolcvanas években MTA Tudományos Minősítő Bizottsági titkári tisztséget (valamennyi felsorolt pozíció anno szigorúan káderhatásköri listás volt, utóbbiról bizonyosan a pártközpontban döntöttek) betöltött keresztapjával? – tette fel a kérdést a volt országgyűlési képviselő, nyilvánvalóan utalva Magyar Péter és Toroczkai László vitájára.

A bejegyzésre perceken belül meg is érkezett a Tisza Párt vezetőjének válasza, aki szerint „csodálatos, ahogy Szakasits Árpád dédunokájaként burkoltan lekomcsizod a »polgári« oldal volt köztársasági elnökét (a keresztapámat) és az Orbánék által korábban magasztalt és kitüntetett nagyapámat”.

– Tudom, hogy számotokra ez felfoghatatlan, de ellentétben a kormányban, a holdudvarában és a nálatok ülő komcsikkal és ügynökökkel, vannak, akik tisztességesek tudtak maradni és messze elkerülték az állampártot – írta Magyar Péter, aki szerint ugyanakkor „vannak családok (pl. a tiéd), amelyek akkor is és most is a tolvaj, a hazájukat eláruló hatalomból éltek/élnek”.

„Olyan szép, hogy most, amikor dől a rendszer, akkor téged is csatasorba állítottak. Jó érzés lehet minden nap együtt mentegetni Orbánt, Gyurcsányt, Toroczkait és a régi gárda kemény titánjait. Mi lesz a következő feladatod? Tutsek Gusztávot és Apró Antalt felmenteni? Persze csak a szociáldemokratákat szétverő nagy előd után…” – írta kommentjében Magyar Péter.

A Tisza Párt elnökének reakciójára Schiffer András csupán annyit válaszolt (egy bohócos szmájli mellett):