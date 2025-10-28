Anyaország :: 2025. október 28. 10:21 ::

Benzinkutat kifosztó bűnözők ellen emeltek vádat

A Monori Járási Ügyészség vádat emelt két férfival szemben, akik kifosztották egy benzinkút kasszáját, miközben a pénztáros mélyen aludt - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a két többszörösen büntetett előéletű üllői férfi 2023. január 27-én éjfél körül érkezett az üllői benzinkútra. Tankolás után fizetni akartak, de az üzletben nem láttak senkit.

A vádlottak egy darabig várakoztak, majd körülnézve a helyiségben észrevették a mélyen alvó pénztárost.

Egyikük a nyitott pénztárgépekből csaknem másfél millió forintot kivett, majd távoztak.

Rövid idő múlva a vádlottak visszatértek, és az ellopott pénzből egy kisebb összeget visszatettek a pénztárgépbe, hogy cselekményüket később észleljék. Pár perc múlva a pénztáros felébredt, és egy vásárló fizetése során észlelte a lopást - írták.

A Monori Járási Ügyészség a vádlottakat minősített lopás bűntettével vádolja, velük szemben végrehajtandó szabadságvesztés, pénzbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a sértettnek okozott kár megtérítését indítványozta. Az ügyben a Monori Járásbíróság fog dönteni - áll a közleményben.