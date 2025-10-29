Anyaország :: 2025. október 29. 08:49 ::

A kormány újabb 6,2 milliárdot emelt le Budapest számlájáról, Karácsony szerint ez a "halálos döfés"

A kormány újabb 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról kedd este - közölte a főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán. Karácsony Gergely azt írta: az újabb "kormányzati sarc" nem az utolsó csepp a pohárban, ez már a "halálos döfés".

Felidézte, hogy eddig 46 milliárdot vontak el Budapesttől, ezzel szemben az összes kötelező feladatra 22 milliárdot biztosít az állam a városnak, "vagyis abban a nem várt esetben, hogy nem történik újabb kormányzati rablás Budapest pénzéből, már akkor is mínuszban tudunk csak évet zárni", ez pedig azt jelenti, hogy Budapest biztonságos működőképessége az elvonás miatt már nem fenntartható.

Az elvett újabb 6,2 milliárd miatt a budapestieknek biztosított közszolgáltatások, köztük a közösségi közlekedés a megszokott és okkal elvárt szinten nem működtethető - emelte ki, hozzátéve, hogy aki Budapestet csődbe dönti, azt Budapest magával rántja.

A főpolgármester közölte, hogy a szerdán összeülő Fővárosi Közgyűlésnek, az ott várható politikai adok-kapoknak is ez a válsághelyzet kell hogy keretet adjon, hamarosan elválik, hogy ad-e kellő felelősséget is.

Frissítés: Nagy Márton: "Budapestet a kormány nem kifosztja, hanem fejleszti"

Budapestet a kormány nem kifosztja, hanem fejleszti, legutóbb hétfőn jelentett be a kormány egy 1000 milliárd forintos fejlesztési csomagot a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódóan - közölte a nemzetgazdasági miniszter szerdán a Facebook-oldalán arra reagálva, hogy a főpolgármester a közösségi oldalán tudatta: a kormány újabb 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról kedd este.

"Nem értjük Karácsony Gergely felháborodását, semmi rendkívüli, előre nem tudott esemény nem történt, ez továbbra is figyelemelterelés arról, hogy csődbe vitték Budapestet" - fogalmazott Nagy Márton a bejegyzésben.

Hangsúlyozta, hogy a jogszabályokat változatlanul mindenkinek be kell tartania, senki sem áll a jogszabályok felett, ez a szolidaritási hozzájárulás esetében sincs másképp. Ahogy például egy kkv-nak vagy egy munkavállalónak, úgy a fővárosnak is be kell fizetnie a jogszabályban rögzített közterheket.

(MTI)