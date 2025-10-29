Anyaország :: 2025. október 29. 11:30 ::

Ha valaki esetleg nem tudná, itt a magyarázat arra, hová tűnik a gyermekotthonokból megszökő lányok többsége

A Fővárosi Főügyészség többszörösen minősülő emberkereskedelem, új pszichoaktív anyaggal visszaélés és súlyos testi sértés miatt emelt vádat egy 40 éves budaörsi cigánnyal szemben. "V." Jenő szerda reggel állt bíróság elé, a Fővárosi Törvényszék bírája előtt mindent tagadott.



Jól élt a tizenéves lányok "bájaiból" (fotó: Porkoláb Zsófi / Index)

A vádirat szerint "V." Jenő 2019 májusában ismerkedett meg egy 16 és egy 17 éves, gyermekotthonból Budapestre szökött lánnyal. A férfi a fiatalabbik lánnyal – élettársi kapcsolata mellett – szerelmi viszonyt létesített, neki házasságot ígért, így a lány már nem tért vissza a gyermekotthonba. A rendszeres jövedelemmel nem rendelkező férfi rávette a korábban már prostitúciós tevékenységből is élő lányt, hogy esetenként neki is végezzen prostitúciós tevékenységet, és az ebből származó teljes jövedelmét adja át. Az ügyész elmondása szerint a lány a Heim Pál Gyermekkórház mögötti területen végezte a "tevékenységet".

2019 szeptemberében a "pár" összeveszett, ezért a lány egy bérelt lakásba költözött, de a viszonyt nem szakította meg teljesen a férfival. Ekkor szökött meg a vidéki gyermekotthonból a lány 17 éves barátnője, aki magával hozta 15 éves társát, és mindketten beköltöztek a bérelt lakásba. A két beköltöző lánynak hamarosan távoznia kellett, ezért a 17 éves lány a vádlott segítségét kérte, aki a két lányt befogadta, és őket is prostitúciós tevékenységre vette rá. 2019 októberében hozzájuk csatlakozott a 16 éves lány, így a férfi már mindhárom sértett napi keresményéből tartotta el magát, melynek során a tevékenységük minden részletét ő határozta meg.

Az agresszív férfi a lányokat félelemben tartotta, rendszeresen megalázta, és napközben háztartási munkákra kényszerítette, kíséret nélkül pedig még a lakást sem hagyhatták el. A kiszolgáltatott helyzetben lévő lányok nem akartak intézetben nevelkedni, családra vágytak, élettapasztalat híján elhitték, hogy a vádlott fog gondoskodni róluk. Emiatt,

amikor a rendőrség a körözések során elfogta őket, rendszeresen visszaszöktek a férfihoz.

Végül a 17 éves lány 2020 elején élettársi kapcsolatot létesített a vádlott fiával, így többet nem kellett prostitúciót folytatnia, míg a 15 éves lánynak 2020 decemberében sikerült elszöknie, és megismerkedett egy férfival, aki segítséget nyújtott neki.

A harmadik sértett – a 2021-es nagykorúvá válása után – 2023 nyaráig párkapcsolatban maradt a vádlottal, de 2021-től már nem folytatott neki prostitúciós tevékenységet.

A vádirat része az is, hogy ez utóbbi sértettnek a férfi 2020 augusztusában új pszichoaktív anyagot adott át, valamint őt 2021 tavaszán olyan súlyosan bántalmazta, hogy annak következtében nyolc napon túl gyógyuló sérülései keletkeztek.

A Fővárosi Főügyészség a jelenleg más ügyben letartóztatásban lévő, büntetett előéletű cigánnyal szemben – halmazati büntetésül – fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a vádiratban. Szerda reggel az ügyészség képviselője jelezte, hogy amennyiben V. Jenő teljeskörűen beismeri a bűncselekmények elkövetését, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor 12 év fegyház kiszabását indítványozza a vádhatóság.

V. Jenő nem azonban nem ismerte be egyik bűncselekményt sem, a vádirat minden részletét tagadta.

(Index nyomán)