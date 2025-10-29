Anyaország :: 2025. október 29. 21:00 ::

Megjelent a madárinfluenza egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei pecsenyekacsa-tartó gazdaságban

A madárinfluenza vírus magas patogenitású, H5N1 altípusát igazolták egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei pecsenyekacsa-tartó gazdaságban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vizsgálatai; az állomány felszámolása azonnal megkezdődött, a járványügyi nyomozás folyamatban van - közölte a hatóság szerdán a honlapján.

A tájékoztatás szerint a betegséget a Tiszajenő településen lévő, közel 20 ezer pecsenyekacsát számláló állományban mutatták ki, miután megemelkedett számban jelent meg az állatok között bágyadtság, étvágytalanság, idegrendszeri tünetek, illetve elhullás.

A gazdaság körül egy 3 kilométer sugarú védő- és 10 kilométer sugarú megfigyelési (felügyeleti) körzetet is kijelöltek - közölték.

A Nébih felhívja az állattartók figyelmét, hogy a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartása elengedhetetlen egy újabb, nagy kiterjedésű madárinfluenza-járvány megelőzéshez.

Hangsúlyozták: különösen fontos, hogy a magas kockázatúnak minősített vármegyékben a kereskedelmi célra tartott baromfikat zárt helyen tartsák, és ezt az előírást minden gazdaság szigorúan betartsa. Mivel a vadon élő madarakban jelen van a madárinfluenza vírus, ezért kiemelt jelentőségű a szárnyasok és vadon élő madarak találkozási lehetőségének minimálisra csökkentése, hogy elkerülhető legyen a vírus vadon élő madárról baromfira történő terjedése - jegyezték meg.

A hatóság továbbá felhívta a gazdák figyelmét az újratelepítési szabályok változására. A 2025. október 1. után madárinfluenza megbetegedés miatt felszámolt többfázisú, hízott vízibaromfi - beleértve a tömőalapanyagot és a tömés alatt lévő vízibaromfit - állományok kizárólag az Állategészségügyi Világszervezet előírásai szerinti országos mentesség elérése után telepíthetőek újra.

A madárinfluenzával kapcsolatos további információk a Nébih tematikus aloldalán érhetők el.

(MTI)