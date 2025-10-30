Anyaország, Háború :: 2025. október 30. 11:15 ::

Százhalombattai tűz: Orbán mégsem zárja ki a külső támadást

Orbán Viktor kormányfő szerdán este meghallgatta Pintér Sándor belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről. A miniszterelnök közösségi oldalán közölte: a nyomozás gőzerővel folyik.

Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar, vagy külső támadás áll a háttérben.



A "háborúellenes országjáráshoz" sem jönne rosszul, ha mégiscsak sikerülne felfedezni némi ukrángyanús szálat

A külső támadást korábban a Mol kizárta, de Orbán emlékeztetett arra: a százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike, illetve felidézte, hogy a lengyel külügyminiszter

azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket.

Azt reméli, nem erről van szó. Ugyanakkor a benzinárak máris megugrottak. A kormányfő ezért Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert azzal bízta meg, hogy tárgyaljon a Mol vezetőivel, tegye világossá, a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel, amit egyébként a szakemberek inkább az amerikai szankciók hatásával magyaráznak, írja a 24.