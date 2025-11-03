Anyaország :: 2025. november 3. 16:18 ::

Megvádolták az amerikai nőt szex közben kivégző, majd bőröndben elásó ír férfit - videóra vette a borzalmakat

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség azzal a 37 éves ír férfival szemben, aki tavaly novemberben meggyilkolt egy 31 éves amerikai nőt Budapesten, a bulinegyedben, majd egy bőröndbe rejtette az áldozata holttestét, és elásta.

Mackenzie Michalskit egy fővárosi szórakozóhelyen láttak utoljára 2024. november 5-én, a nő egy romkocsmából adott utoljára életjelet magáról. Eltűnésének bejelentését követően azonnal keresni kezdték. Egyre több gyanús körülmény merült fel, amik arra utaltak, hogy a turistaként Magyarországra érkezett nő bűncselekmény áldozatává válhatott. A budapesti rendőrök két nappal később elfogtak egy akkor 37 éves ír állampolgárt, akivel korábban együtt bulizott.

A vádirat szerint Mackenzie egy VII. kerületi szórakozóhelyen ismerkedett össze a marketingesként dolgozó ír férfival. Több óra szórakozás után hajnalban a nő intim együttlét céljából felment a marketingesként dolgozó ír férfi albérletébe. Az együttlét során a férfi megkötözte a fiatal nőt, majd bántalmazni kezdte, végül megfojtva kioltotta életét. A férfi a telefonjával az áldozat bántalmazása során, majd a nő halála után is felvételeket készített az áldozatról.

Az ír férfi a következő délután vásárolt egy nagyméretű bőröndöt. Beletette a nő holttestét, majd egy bérelt gépkocsival a Balaton környékére, az Antal-hegy melletti erdős területre vitte és ott elrejtette. Ezután visszautazott Budapestre, ahol a fővárosi rendőrök már a következő napon őrizetbe vették.

Az ír férfi a kihallgatása során beismerte, hogy megölte a nőt, de azt állította, hogy véletlen baleset történt intim együttlétük közben. Azt állította, hogy a lány kérte tőle, hogy kötözze meg, s hogy okozzon neki fájdalmat, mert attól hátha jobban izgalomba jön. A vallomása szerint egy idő után eldurvultak a dolgok, a lány oxigénhiányos állapotba került, elvesztette az eszméletét, és megfulladt.

Ez a bűncselekmény 5-15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bizonyítottság esetén.

