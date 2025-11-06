Anyaország :: 2025. november 6. 11:04 ::

MNB: a piaci szereplőknek január végéig tájékoztatniuk kell ügyfeleiket a kedvezőbb számlacsomagokról

A piaci szereplőknek január végéig tájékoztatniuk kell a lakossági ügyfeleiket a kedvezőbb számlacsomagokról - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a Magyar Nemzeti Bank - a bankszövetséggel kötött megállapodással összhangban - vezetői körlevelet adott ki a bankoknak, pénzforgalmi szolgáltatóknak, amelyben felhívja a figyelmet a lakossági ügyfelek kedvezőbb árú banki számlacsomagról való tájékoztatására.

Felidézték, hogy Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke áprilisban megállapodott a Magyar Bankszövetséggel a lakossági pénzügyi szolgáltatások díjainak csökkentéséről, és a lakossági számlaváltások ösztönzéséről, most a tájékoztatás részleteiről adnak útmutatást.

A jegybank egyebek mellett kezdeményezte, hogy a piaci szereplők az ügyfeleknek legkésőbb január 31-ig kiküldendő - az előző esztendő számlaadatait összegző - éves díjkimutatással egy küldeményben adjanak ingyenes tájékoztatást a náluk elérhető kedvezőbb számlacsomagról, amelyre átszerződve az ügyfelek költséget takaríthatnak meg. Ha egy ügyfél részére annak jelenlegi számlacsomagjához képest több kedvezőbb ajánlat is adható, a piaci szereplőknek minden esetben a legnagyobb megtakarítást nyújtó ajánlatot kell javasolniuk - írta közleményében az MNB.

Hozzátették, a körlevél elvárása szerint a bankoknak arról is tájékoztatniuk kell a fogyasztókat, hogy a számlaváltásra milyen kommunikációs csatornákon van lehetőségük. Az MNB jó gyakorlatnak tartja, ha a bankok a kedvezőbb számlacsomagban elérhető éves megtakarításról is tájékoztatják ügyfeleiket, valamint a csomagváltásért nem számítanak fel díjat.