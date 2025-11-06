Anyaország :: 2025. november 6. 14:55 ::

Felhős, esős idő várható a hétvégén

Pénteken még sokfelé lehet napütés, de aztán beborul az ég, és felhős, esős időre kell készülni a hétvégén. A hőmérséklet csúcsértéke 9-15 Celsius-fok között valószínű - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken a pára, köd fokozatosan feloszlik, de a déli tájak fölé alacsony szintű felhőzet érkezik, amely napközben tovább mozdul északnyugat felé, így a Dunántúlon már lesznek tartósabban felhős vidékek is. A napos időt követően estétől már a keleti országrészbe is vastagabb felhők érkeznek, helyenként már eső, zápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet elsősorban az Észak-Dunántúlon kísérik élénk, Sopronnál olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 12 és 17 fok között várható, ennél hidegebb a tartósan felhős helyeken lehet.

Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, helyenként tartósan párás marad a levegő. Délelőtt helyenként, főként a Tiszántúlon és északkeleten, délután már több helyen fordulhat elő eső, zápor. A légmozgás mérsékelt marad. Hajnalban általában 1-7 fok várható, de a kevésbé felhős tájakon gyenge fagy is lehet, míg kora délután 9-15 fok várható.

Vasárnap nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, a nap második felében azonban már némileg szakadozhat a felhőzet. Akár több helyen, de főleg a nap első felében eshet eső, záporeső. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum 4-10, a csúcsérték 8 és 14 fok között valószínű.