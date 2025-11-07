Anyaország :: 2025. november 7. 16:02 ::

Bloomberg: LNG-vásárlás és atomenergia kapcsán is lesz üzletkötés Orbán és Trump között

Orbán Viktor egy népes delegáció élén Washingtonba utazott, hogy rábeszélje Donald Trumpot arra, hogy tegyen kivételt Magyarországgal és mentesítse az orosz olajiparra kivetett szankciók alól. A magyar miniszterelnök a mai napon találkozik az amerikai elnökkel.



Fotó: Almássy Ferenc / Visegrád Post

A Bloomberg úgy értesült, hogy több konkrét megállapodás is születhet a felek között.

A magyar kormány várhatóan 100 millió dollár (33,5 milliárd forint) értékű szerződést ír alá a Westinghouse Electric Co. vállalattal nukleáris fűtőanyag vásárlásáról – közölte egy az ügyet ismerő forrás, aki neve elhallgatását kérte a dolog bizalmas természete miatt. A megállapodás értelmében az amerikai cég venné át a jelenleg orosz beszállítótól függő paksi atomerőmű fűtőanyag-ellátását. A kétoldalú nukleáris megállapodásról nagy vonalakban ma reggel már Szijjártó Péter külügyminiszter is beszélt.

A forrás szerint emellett egy 600 millió dollár (mintegy 200 milliárd forint) értékű, öt évre szóló szerződés is napirenden van, amelynek keretében amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) érkezne Magyarországra. A Bloomberg forrása szerint ennek részeltei még változhatnak, a tárgyalások az utolsó fázisban vannak.

Dolgoznak 10 darab kis moduláris atomerőmű (SMR) beszerzésén is, a megállapodás összértéke elérheti a 20 milliárd dollárt, vagyis 6700 milliárd forintot. Ezek megvásárlásáról első körben szándéknyilatkozatot írhat alá a magyar kormány.A kis moduláris atomerőművek beszerzéséről szintén beszélt a nap folyamán Szijjártó. A lap forrása szerint a moduláris reaktorokról szóló tárgyalások még a kezdeti szakaszban vannak és nem minden technológiai akadály hárult el a beszerzésük elől, de az már most látszik, hogy a projekt „gyökeresen átírhatja a régóta csúszó paksi bővítést”. Az orosz Roszatom a jelenlegi ütemterv szerint 2026 februárjában kezdené meg a betonöntést, vagyis 12 évvel a szerződés aláírása után kezdődnének meg Paks II. építési munkálatai.

Mindemellett magyar tisztviselők szerint a megállapodáscsomag védelmi szerződéseket és egy meg nem nevezett pénzügyi egyezményt is tartalmaz.

Szijjártó a békebajnokokat méltatta

Magyarország továbbra is a teljes erejével támogatja az amerikai elnök békeerőfeszítéseit, hazánk készen áll arra, hogy helyszínt biztosítson az ukrajnai háború rendezéséről szóló tárgyalásoknak - erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Washingtonban, alig két órával Orbán Viktor és Donald Trump találkozója előtt.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök találkozójának igen nagy a tétje, ugyanis bár szó lesz a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködésről is, az egyik legfontosabb napirendi pont a béke kérdése lesz, hiszen már három és fél éve tombol az ukrajnai háború.

"Donald Trump a választási kampányában nagyon komoly hangsúlyt helyezett arra, hogy ha elnök lesz, akkor mindent elkövet annak érdekében, hogy visszatérjen a béke Közép-Európába, s amióta hivatalba lépett, nagyjából tíz hónapja, azt látjuk, hogy Donald Trump elképesztő erőfeszítéseket tesz a békéért, és azt is látjuk, hogy Európából elképesztő erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy aláaknázzák Donald Trump béketörekvéseit" - mondta.

"A mai találkozónak azért van nagy jelentősége, mert az az egyetlen európai miniszterelnök jön el ma az amerikai elnökhöz, aki három és fél éve ugyanazt a békepárti álláspontot képviseli, az a miniszterelnök, aki folyamatosan minden kétséget kizáróan támogatta és támogatja Donald Trump békeerőfeszítéseit" - tette hozzá.

Szijjártó Péter fontos kérdésnek nevezte, hogy hogyan tud még jobban hozzájárulni az amerikai elnök békeerőfeszítéseihez.

"Korábban kaptunk egy megtisztelő megkeresést, amely úgy szólt, hogy Budapesten találkozhasson az amerikai és az orosz elnök egy béke-csúcstalálkozó keretében. Magyarország, Budapest erre természetesen készen áll. Ezt a mai napon is a miniszterelnök meg fogja erősíteni az amerikai elnöknek" - szögezte le.

"Magyarország készen áll arra, hogy otthont adjon a béketárgyalásoknak. Mi azt természetesnek tartjuk, hogy egy ilyen bonyolult, véres, elképesztő sebeket kinyitó háború lezárásához, egy sikeres béke-csúcstalálkozóhoz, előkészületekre van szükség. Ez hetekbe, akár hónapokba is telhet, ez szerintem természetes. Ezért nem feladni kell a béke iránti reményt, hanem fokozni az erőfeszítéseket" - folytatta.

"Mi abban reménykedünk, azért szurkolunk, hogy az amerikai-orosz előkészítő tárgyalások minél előbb révbe érjenek, és ennek következtében aztán a két elnök csúcstalálkozót tudjon tartani, mert azt értjük és meg is értjük, hogy a két elnök úgy akar találkozni egymással, hogy egy megállapodással tudják lezárni a találkozót" - húzta alá.

"Mi értjük és megértjük, hogy csak azért nem akarnak találkozni, hogy legyen egy csúcstalálkozó, hanem úgy akarnak találkozni, hogy az a találkozó a békéhez vezető utat jelenthesse, ezért is mi természetesen állunk rendelkezésre minden olyan kérdésben, ami a békéhez való hozzájárulást illeti" - fűzte hozzá.

A miniszter üdvözölte, hogy a világgazdaság két legmeghatározóbb országa, az Egyesült Államok és Kína hasonló állásponton van a béke ügyében.

"Ha az amerikaiak és a kínaiak is a béke mellett állnak ki, akkor nagyobb esély van arra, hogy előbb-utóbb Közép-Európába a béke vissza tudjon térni. Ugye a kínaiak tettek már kezdeményezéseket az ENSZ-ben, hiszen a Béke Barátainak csoportját közösen alakítottuk meg. Az amerikai elnök elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen, úgyhogy én azt gondolom, hogy az, hogy az amerikaiak és a kínaiak együtt állnak ki a béke mellett, az mindenképpen segít" - vélekedett.

(24 - MTI nyomán)

