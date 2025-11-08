Anyaország :: 2025. november 8. 11:53 ::

Az autósok traffiboxos lehúzása helyett útfelújításokra van szüksége a fővárosnak a Mi Hazánk szerint

A fővárosban sorra mutatja be több kerületi vezető is az újonnan telepített traffipax bokszokat. Természetesen mindezt a biztonság érdekében és nem bírságolás céljával telepítik, adófizetői forintokból – így szól a magyarázó szöveg - írja közleményében Balog Csaba, a Mi Hazánk budapesti elnöke.

Mint Balog Csaba rámutatott, az autósok lehúzását, az autóval közlekedők elleni büntetőintézkedések egész arzenálját vonultatják fel a zömében balliberális vezetésű fővárosi kerületek a városházával konszenzusban. Fekvőrendőr a 70 méter hosszú utcában, egymásnak szembe vezetett egyirányúsított utak, logikátlan forgalomszervezés, a zöldhullámok teljes felszámolása, erőszakos, aránytalan biciklisávok telepítése az autós forgalom akadályozása céljából, és sebességmérők armada mindenfelé, sorolta Balog, hozzátéve, hogy ez jellemzi a progresszív urbanistákat.

„Mindezt a biztonság érdekében!” Nem csak a megfelelő műszaki állapotú autó és a helyesen megválasztott sebesség, a biztonságos gépjármű-közlekedés elengedhetetlen feltétele, hanem a megfelelő tapadást biztosító útpálya is. Mintha erről a budapesti városvezetők elfeledkeztek volna - állapította meg a Mi Hazánk budapesti elnöke. Utoljára az önkormányzati választások előtti ígéret cunamiban hallhattunk a fővárosi utak felújításáról, de akkor is csak hitegettek. A megvalósítás azóta is várat magára. Mint fogalmazott, helyette értelmetlen tervekre költ a főváros.

A Mi Hazánk követeli Budapest összes önkormányzati vezetőjétől, hogy arányos átgondolt forgalomszabályozást vezessen be a fővárosban. Hagyjon fel az autóval közlekedők lehúzásával és üldözésével és mind ehelyett, költse az amortizációnak megfelelő összeget az úthálózat karbantartására. Nincs szükség az autóval közlekedők és a közösségi közlekedést választók egymás elleni uszítására sem, teszi hozzá Balog, aki kiemelte, a fővárosnak elsősorban nem sebességmérőkre, hanem útfelújításokra van szüksége.