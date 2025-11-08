Anyaország :: 2025. november 8. 20:27 ::

Magyar Péternek a sárga csillag jutott eszébe a fideszes listázásról

Mára eljutottunk oda, hogy a tolvaj Fidesz térképen listázza a Tisza támogatóit: neveket, címeket, életeket dobnak uszítva a janicsárjaik elé. Ez bűncselekmény. Súlyos bűncselekmény. Politikailag motivált bűncselekmény, melynek célja egyértelműen a megfélemlítés – jelentette ki péntek este közzétett videójában Magyar Péter. A pártelnök arra utalt, hogy a nap folyamán ismeretlenek létrehoztak egy térképet, amelyen listázták a Tisza szimpatizánsait nevekkel, telefonszámokkal és egyéb adatokkal, és ezt több lap megosztotta.

– A bűncselekmény-sorozatot a maffiafőnök kezdte hétfőn. Amikor beismerte, hogy átnézte a listát, amit a szakszolgálatai és orosz szövetségesei loptak el, valójában önfeljelentést tett: elismerte, hogy emberek adatait nézegeti. Orbán Viktor – aki ma Washingtonban kuncsorog – óvónők és kétkezi munkások adatait böngészi. De a mai egy újabb határátlépés, és a Fidesz nyílt támadása ártatlan, hazaszerető állampolgárok százezrei ellen, mondta.

Mivel politikai hovatartozás alapján embereket közszemlére tenni, az adataikat lakcímmel, email címmel és telefonszámmal nyilvánosan kereshetővé tenni súlyos bűncselekmény, Magyar felszólította Pintér Sándor belügyminisztert, hogy haladéktalanul indítson átfogó nyomozást, gondoskodjon a jogsértő térkép azonnali eltávolításáról és „vonassa felelősségre mindazokat a politikusokat, titkosszolgákat, újságírókat és egyéb bűnözőket, akik az adatlopásban vagy annak terjesztésében közreműködtek”.

– Felszólítom a köztársasági elnököt: törje meg a hallgatást, mert a csend ebben az ügyben már cinkosság. Az államfő feladata kiállni a magyar emberek biztonságáért és méltóságáért, ha erre nem képes vagy nem hajlandó, akkor nincs helye a hivatalában és a közéletben, mondta Magyar, aki egyúttal felszólította a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezetőjét, hogy „álljon végre a törvény és az állampolgárok oldalára”.

A Tisza elnöke elmondta, hogy a párt feljelentést tesz „minden olyan médium ellen, amely az illegálisan megszerzett neveket és adatokat tartalmazó térképet megjelentette, és ezzel súlyosbította a magyar emberek százezreinek okozott kárt”.

Magyar szerint a politikai alapon történő listázás súlyos történelmi emlékeket idéz, és a magyar társadalomnak közösen kell fellépnie ellene.

Ez a térkép lett Orbánék kezében a megfélemlítés fegyvere. Mi lesz a következő? Sárga csillag a kapukon? Feketelista az állásinterjúkon? A házbizalmi jelentése?

Magyar azoknak is üzent, akiket listáztak. Felszólította őket arra, hogy dokumentálják, amit látnak, de ezeket az információkat ne terjesszék tovább, és ne keressék fel és ne osszák meg a térképet. Tegyenek feljelentést a rendőrségen a Büntető törvénykönyv 422. §-a alapján tiltott adatszerzés és jogosulatlan adatkezelés miatt, illetve kérjenek vizsgálatot a NAIH-nál arra hivatkozva, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte őket, vagy annak veszélye fennáll.

