Drogügye ellenére újra nyert a lemondott józsefvárosi képviselő

A gyanús videó után kábítószer-fogyasztással vádolt józsefvárosi képviselő lemondott, de leszögezte, hogy nem fogyasztott drogot, ezért újraindult a megüresedett mandátumra kiírt időközi választáson, amelyet most vasárnap tartottak. A voksolást ellenzéki megosztottság kísérte, viszont Horváth Alexander így is újra megnyerte a mandátumot.

Horváth Alexander a 2024-es önkormányzati választáson a VIII. kerület 8-as számú egyéni választókörzetében a Civilek Józsefvárosért Egyesület, a Momentum, a DK, a Párbeszéd, a Szikra Mozgalom és az LMP támogatásával indult, és harminchat szavazattal legyőzte fideszes ellenfelét.

Júliusban került elő egy videó a DK-ból kilépett Horváth Alexanderről, amely alapján felmerült a gyanú, hogy a józsefvárosi képviselő kábítószert fogyaszthatott. A felvételt a Metropol nyilvánosságra hozta, a hang nélküli videón Horváth Alexander a szelfikamerába nevet, később fehér por látható az asztalon. Azóta annyi kiderült, hogy egy Messenger-hívásból származik a jelenet. Tényi István bejelentése nyomán házkutatás is volt Horváthnál.

A képviselő hangsúlyozta, hogy nem fogyasztott kábítószert, viszont hibázott, mert a viselkedésével a választóinak és a politikai közösségének is példát kell mutatnia, ezért lemondott a mandátumáról. Pikó Andrásék azt állítják, hogy manipulatív módon lett megvágva a videó, a polgármester az időközi választáson támogatta Horváth Alexandert.

A Fidesz szerint „zűrös alakokból álló társaság” van Pikó András körül, miközben ellenzéki egységről sem beszélhetünk: Pikó András, valamint Karácsony Gergely főpolgármester és Jámbor András országgyűlési képviselő ultimátumszerű levélben kérte Dobrev Klárát és Komjáthi Imrét, hogy lépjenek vissza a DK és az MSZP jelöltjei, de a pártelnökök visszautasították a kérést.

A választáson végül öten álltak rajthoz. A választásra jogosultak 29,11 százaléka szavazott, az eredmény:

Horváth Alexander (független, támogatja Pikó András polgármester): 52,54 százalék (642 szavazat)

Pálovics Emese Csilla (Fidesz–KDNP): 38,3 százalék (468 szavazat)

Tóth-Ádám Éva (független, támogatja a Demokratikus Koalíció): 5,24 százalék (64 szavazat)

Czeglédy Ádám (MSZP): 2,95 százalék (36 szavazat)

Tóth Erzsébet (független): 0,98 százalék (12 szavazat)

Gratulációjában Pikó András polgármester újra kritizálta az ellenzéki pártokat, amikor úgy fogalmazott, „jó hír Józsefvárosnak az is, hogy a többség nemet mondott a Fidesz és hozzá csatlakozott levitézlett álellenzéki pártok gyűlöletkeltő politikájára”.

