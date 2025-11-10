Anyaország :: 2025. november 10. 09:42 ::

Korábbi párttársa szerint gigahitelért ment Orbán Washingtonba

Orbán Viktor gigahitelt vett fel, ezért utazott Washingtonba Magyar Péter szerint. A Tisza Párt elnöke hétfő reggeli bejegyzésében azt írta, szerinte Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként ugyanazt csinálta, mint most Orbán. „Mindketten tönkretették a magyar gazdaságot, aztán mentőcsomagért és gigahitelért futottak.”

Magyar Péter egy videót is megosztott, amiben Orbán Viktor a Washingtonból Magyarországra tartó repülőn „egy pénzügyi védőpajzsról” kötött megállapodásról beszél. A miniszterelnök szerint a forintot már lehetetlen megtámadni, a magyar költségvetést nem lehet „nehéz helyzetbe hozni”, ezt az amerikaiakkal kötött megállapodással érték el. Magyar Péter szerint ez ugyanolyan, mint az IMF-hitel, amiről Gyurcsány beszélt 2008-ban, és szintén a „védőpajzs” kifejezést használta.

A miniszterelnök vasárnap jelentette be, hogy Amerika pénzügyi védőpajzsot ígért Magyarországnak „spekulációs támadások” ellen. Később Lázár János is azt írta, hogy „spekulációs vagy politikai támadás esetén számíthatunk egy amerikai pénzügyi védőpajzsra”. Egyikük sem nevezte meg, pontosan miről is van szó.

(Telex nyomán)