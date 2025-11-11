Anyaország :: 2025. november 11. 18:38 ::

Érzékeny haditechnikai eszközök tűntek el a honvédségi film forgatása közben, nyomoz a rendőrség

Rendőrök jelentek meg a Sárkányok Kabul felett című akciófilm forgatásán a honvédség újdörögdi romvárosában tavaly ősszel. A Telex több forrásból is úgy értesült, hogy a forgatás közben nyoma veszett a Magyar Honvédség két szenzitív haditechnikai eszközének. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata a lap kérdésére megerősítette a két katonai eszköz eltűnését, és azt írták, hogy „az esettel kapcsolatban a Tapolcai Rendőrkapitányság lopás miatt folytat nyomozást”.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszél a kabuli mentőakcióról szóló filmdráma forgatási helyszínén, az újdörögdi romvárosban tartott sajtótájékoztatón, 2024. október 9-én (fotó: Vasvári Tamás / MTI)

Az eljárásra hivatkozva nem kívántak további információt közölni, így nem árulták el, hogy pontosan milyen eszközök tűntek el, mikor indult a nyomozás, és van-e már gyanúsítottja az ügynek.

A lap az elmúlt hetekben igyekezett több részletet is kideríteni a történtekről. A Honvédelmi Minisztérium sajtóosztálya nem válaszolt a levelükre, a közérdekűadat-igénylésük után pedig csak annyit közölt a minisztérium, hogy a kérdésben „a Honvédelmi Minisztérium nem minősül adatkezelőnek”. Megkeresték a Magyar Honvédséget irányító Honvéd Vezérkart is, de hamar lepattantak onnan. A vezérkar kommunikációs főnöksége szűkszavú válaszában azt írta, hogy a kérdéseket továbbították a Honvédelmi Minisztériumnak, mert a filmmel kapcsolatos feladatokat a tárca végezte. Ezután újra megkeresték a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztályát, de továbbra sem reagáltak a kérdéseikre.

Nem válaszolt a levelükre a film producere, Lajos Tamás sem. A film sajtóügyeit intéző Kubik Elvira Iroda előbb azt írta, hogy „Lajos Tamás producer nem kíván a Telexnek nyilatkozni”, és a film alkotóihoz írásban várják a kérdéseket. Miután elküldték a részletes kérdéssort, azt válaszolta, hogy „A Sárkányok Kabul felett c. produkció gyártási és finanszírozási kérdéseiről Lajos Tamás producer nyilatkozik”. Ő az, aki Kubik előző levele szerint nem kíván nyilatkozni.

A korábban Operation: Sámán munkacímen futó produkció a 2021-es Sámán Pajzs nevű mentőakciót dolgozza fel, amikor a Magyar Honvédség 540 embert menekített ki Afganisztánból a NATO-erők kivonásakor. A közel 5,8 milliárd forint költségvetésű filmet nagyrészt közpénzből, állami támogatásokból forgatták. A kormány egyedi kormányhatározattal 1,067 milliárd, a Nemzeti Filmintézet (NFI) Filmszakmai Döntőbizottsága 1,7 milliárd, az MTVA pedig 1,3 milliárd forinttal támogatta a produkciót, amely a Honvédelmi Minisztérium és Magyar Honvédség szakmai közreműködésével készült. A filmet november 20-án mutatják be a mozikban.

A forgatáson több katonai eszközt és helyszínt is igénybe vettek: egyes jeleneteket a kecskeméti katonai repülőtéren és a honvédség újdörögdi bázisán (MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság) vették fel. Utóbbi helyszínről tűntek el tavaly ősszel azok a haditechnikai eszközök, amelyeket a lap információi szerint szolgálaton kívül fegyverszobában, katonai páncélszekrényben kell tartani.