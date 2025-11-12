Anyaország :: 2025. november 12. 08:01 ::

Több mint 4000 doboz csempészcigarettát találtak bútorokba rejtve

Több mint 4000 doboz csempészcigarettát találtak a pénzügyőrök egy bolgár járműben bútorokba rejtve - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel.

A közlemény alapján a járőrök az M5-ös autópálya Bács-Kiskun vármegyei szakaszán ellenőriztek egy bolgár járművet, ami egy trélert húzott maga után. A járműben két férfi - sofőr és útitársa - utazott Bulgáriából Németországba, az utánfutón pedig két nagy méretű komódot vitt magával.

Mint kiderült, a komódok több ezer doboz, különféle márkájú török cigarettát rejtettek.

A pénzügyőrök 4246 doboz cigarettát foglaltak le több mint 10 millió forint értékben, majd jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás - áll a közleményben.