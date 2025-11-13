Anyaország :: 2025. november 13. 16:12 ::

Megöltek egy fiatal nőt Szolnokon

Holtan találtak egy fiatal nőt csütörtök hajnalban otthonában Szolnokon - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI-vel, hozzátéve: őrizetben van az elkövető, kezdeményezik a letartóztatását.

A tájékoztatás szerint csütörtök hajnalban érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy szolnoki lakásban holtan találtak egy nőt.

A megalapozott gyanú szerint a fiatal nővel szóváltást követően korábbi élettársa végzett - írták. A helyszínről állították elő a 22 éves férfit, majd a nyomozók emberölés bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki; beismerő vallomást tett - közölték.

A nyomozóhatóság a gyanúsítottat őrizetbe vette, és kezdeményezi a letartóztatását - olvasható a közleményben.