"Csak Orbán Viktor képes megvédeni a magyarokat" - Győrben dübörgött a "békeharcnak" álcázott Fidesz-kampány

„Ma Győr, háborúellenes nagygyűlés. Köszönöm, hogy ott lehetek” – üzente szombat reggel Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójában, amelyben azt közölte, hogy kérdezni is lehet Facebookon és TikTokon. A kormányfő azt ígérte, a legjobb kérdéseket meg is fogja válaszolni. /Bővített hír./

Nos, az eseményre gyülekező tömeg Győrben nem volt ennyire válaszadó hangulatban, a Magyar Hang tudósítóját, Albert Enikőt azzal fogadták például, hogy a lapnak nem szeretnének nyilatkozni, mert a lap, ugye, külföldről pénzelt médium, jobb, ha tudjuk (a magyarnak mondott médiával van baj bőven, de kissé álszent ez annak fényében, hogy Orbánék például Szlovéniában segítettek be médiumok kitömésével a barát érdekében – a szerk.) . Annyit azonban egy idősebb hölgy elárult, hogy Orbán Viktor zseni, és a baloldal, konkrétan pedig Magyar Péter azért ennyire irigy rá, mert soha ilyen jól nem éltünk, mint most.

Magyar Péterről azonban egyetlen szót sem voltak hajlandók mondani a gyülekezők, akik jobbára buszokkal érkeztek szerte Győr-Moson-Sopron megyéből, azt viszont a többnyire időskorú résztvevők elárulták, hogy a Digitális Polgári Körök létrehozásának célja egyértelműen a mozgósítás volt, „eleve erre lett kitalálva”. A győri Olimpiai Sportpark Multicsarnokában tartandó rendezvény bejáratánál a „háborús tervek ellen" gyűjtöttek aláírást, de hogy ezekkel az adatokkal mi lesz, hogyan és mire használják őket, arról a pult mögött állók nem voltak hajlandók semmit mondani.

(ami a média progresszívebb részének nem tetszik, a szemmel látható sérülések és a videónrögzített megalázások talán nem is gyanúsak – a szerk.). Az eseményt a már megszokott páros, Rákay Philip és Szabó Zsófi vezette föl – utóbbi azt a csuklyás felsőt viselte, amelyet Orbán Viktor kézjegyével díszítettek; az elhíresült, „nonfiguratív ábra" azt mutatja, Orbán Viktor miként próbált koncentrálni a héten az ATV-nek adott interjúja közben. Ezt a felsőt bocsátják most árverésre egy kárpátaljai magyar szervezet javára, s ennek kapcsán Rákay Philip azonnal Sebestyén Józsefre emlékezett, arra a magyar származású férfira, aki egy ukrajnai kórházban hunyt el, a magyar kormánymédia szerint annak következtében, hogy a kényszersorozás közben megverték

Rákay Philip viccelődött is azzal, hogy Győr a folyók városa, hiszen itt lép föl délután magyar Péter: a műsorvezető szerint a folyó apad.



Fotó: Mohos Márton / 24

Az eseményen jelen van Rába Tímea, az MSZP volt elnökének, Tóbiás Józsefnek a felesége is, aki nemrégiben csatlakozott a DPK-hoz. A színpadon megjelent Nacsa Olivér humorista, Békés Márton történész, a Fidesz szellemi holdudvarának egyik vezéralakja, továbbá Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, aki ki is fejtette, hogy a béke a legfontosabb, mindenki a békére vágyik. Rákay Philip szerint Európában a biztonság és a béke szigete Magyarország. Nacsa Olivér szerint Magyarországnak olyannak kell maradnia, amilyen jelenleg, és jó volna, ha Európa is ilyenné válna, biztonságossá, békéssé. Brüsszel pedig a háborúban áló Ukrajnát akarja a tagjai közé fogadni, vagyis akkor már az EU állnak háborúban Oroszországgal, de amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig béke van és biztonság. Nacsa Olivér elviccelődött azzal is, hogy a Tisza valójában az újjászületett baloldali összefogás. Békés Márton szerint az Orbán-Trump találkozó bebizonyította, hogy a két vezető egyenlő partner, s ezzel a békepárti tábor hangja jelentősen erősödött, a budapesti békecsúcs tervben van, Orbán Viktor pedig szemmagasságban tárgyal a világ vezetőivel. Békés szerint a veszteség fájdalma döbbenthet rá, milyen fontos dolgot veszítettünk el – ezt a történész Rákay Philipnek arra a kérdésére válaszolta, hogy vajon eleink az első világháború előtt tudták-e, hogy boldog békeidőben élnek. Most ugyanakkor Orbán Viktor ellentmond a brüsszeli nyomásnak, s visszatekintve az Orbán-korszak lesz a boldog békeidő. Ezért kell jövőre Orbán Viktorra szavazni.

A színpadra lépett Schmittné Makray Katalin, a doktori disszertációjának plágiumbotránya miatt lemondott államfő felesége, Görbicz Anita, az egykori fantasztikus kézilabdázó és Nemcsák Károly színigazgató. Schmittné arról beszélt, hogy fáj a szíve a hazájáért, most mindenkinek össze kell fogni, erőre van szükség. A gonoszságot, a támadást pedig a szeretet nyelvével kell letörni. Isten mindenek fölött, a hazánál szebb szó nincs is. Makray felidézte, hogy Szingapúrban egy taxisofőr azt mondta neki csillogó szemmel, hogy Orbán Viktor a legjobb vezető (ha igaz is a történet, érthető, ha egy tekintélyelvűbb társadalom tagjai számára a nyugati töketlen balfékekkel szemben az tűnik jobb vezetőnek, akit erősnek láttat a média, nálunk is sokan hiszik új Szent Lászlónak Orbánt vagy Messiásnak Magyar Pétert – a szerk.). Nemcsák Károly Wass Albert-idézetet mondott („előre csak a jó visz, a gonosz visszavet"), s a párbeszéd és az alapértékek fontosságára hívta föl a figyelmet, míg Görbicz Anita arról beszélt, hogy az álhírekkel, egy félinformációval, egy pletykával káoszt lehet kialakítani, s a rengeteg álhír messze visz minket a békétől. A sportról vett szimbólummal azt mondta, hogy tisztán kell győzni, tiszta szívvel, tiszta hittel.



Fotó: Vasvári Tamás / MTI

És megjelent a színen Szijjártó Péter is, akit Rákay Philip azzal konferált föl, hogy ő az az ember, aki egyidőben több helyen is képes jelen lenni a világban. A külügyminiszter arról beszélt, hogy mennyire hálás a győrieknek, a bencéseknek, akik annak idején, amikor náluk tanult, meghívták Orbán Viktort, s akkor, 16 évesen lett az álma az, hogy vele dolgozhasson együtt. Szijjártó a háborúról beszélt, az őrült ideológiák nyomásáról s arról, hogy nálunk nincsenek migránsok. Brüsszel pedig azt akarja, hogy a háború tovább tartson, nem érdekli őket a halottak száma, ahogy a III. világháború kitörésének kockázata sem. amely az egész világoz elpusztítaná. Eközben szégyentelenül öntik a pénzt Ukrajnába, miközben az ottani aranybudis maffia ellopja a pénzt. Ukrajna a saját maffiáját és rossz minőségű mezőgazdasági termékeit be akarja nyomni az Európai Unióba. Eközben a insallah lett a legtöbbet használt kifejezéssé vált Bécsben, Brüsszel relativizálja a család fogalmát, s mindenki álljon be a sorba, mindenki vonuljon hadba, engedje be a migránsokat, az LMBT-aktivistákat pedig be lehessen engedni az óvodákba, iskolákba,. De amíg Orbán Viktor a kormányfő, Magyarország nem áll be a brüsszeli sorba. Győrbe pedig, jegyezte meg a Tiszára utalva, azok jönnek még rajtuk kívül, akik ki akarják szolgáltatni az országot Brüsszelnek, nem véletlen, hogy Kijev is őt akarja látni kormányon. Magyar Pétert pedig Brüsszelből zsarolják, amíg az ő bábjuk, addig megmarad a mentelmi joga. Szijjártó szerint csak Orbán Viktor képes megvédeni a magyarokat. Ha kell vétózunk, ha kell, egyedül megyünk szembe a 26-okkal, akik közül sokan Magyarországgal értenek egyet, de ők csak folyosóhuszárok. Akkor tudjuk megvédeni magunkat, ha olyan kormányunk marad, amely számára nem Ukrajna, hanem Magyarország az első.

A következő fellépő a nap sztárja, Orbán Viktor, akinek érkezését Trump-bejátszásokkal vezették föl, ő maga pedig a nézők közül érkezett a színpadra, akik állva ünnepelték. A színpadon pedig a Tények műsorvezetője, Váczi Gergely várta, hogy „meginterjúvolja" őt. Orbán szerint gyakran azt hiszik, krakélerségből mondja, de nem: az az újságíró, akit külföldről fizetnek, nem szuverén. Szeretne szépet, simát, simulékonyat mondani, de ő harcos, s a nemzeti szuverenitás ügyében nem ismer tréfát. Aki békét akar, velünk tart – az esemény mottóját idézte Váczi Gergely, mire Orbán Viktor azt felelte, az lenne jó, ha a békét akaró baloldaliak a magyarokkal tartanának. Ez egy háborúellenes gyűlés, mivel Európában háborús veszély van. Európában háborús veszély van, kísértetiesen azok a jelek láthatók, amelyeket a történetírók az I. világháború előtt feljegyeztek. A műsorvezető szerint 190 milliárd eurónyi támogatást nyújtott Európa Ukrajnának, míg Magyarország a fegyverszállítást ellenzi: jogos-e, kérdezte, hogy emiatt a kormányt az orosz narratíva átvételével vádolják. Orbán válasza: nem érdekel az oroszok elnöke, a magyar kormány álláspontját nem Oroszország határozza meg, csak az önérdek, a magyarok érdeke, amit a kormány képvisel. Orbán szerint Magyarország nem tud békét teremteni, de hozzá tud járulni ahhoz. Fontos kérdés, hogy a magyarok ki tudnak-e maradni egy európai háborúból. A történelmi tapasztalat az, hogy a magyarok kétszer is ki akartak maradni egy világháborúból, amelyekhez semmi közünk nem volt, de nem sikerült. A kérdés, hogy az elkövetkezendő három-négy évben ki tudunk-e maradni egy újabb válságból, elég okosak vagyunk-e ehhez, elég függetlenek vagyunk-e ehhez Brüsszelből, elég távolságot tudunk-e tartani a mémetektől, ha ezt szeretnék, elég okos kormányunk van-e ehhez. Szerinte a 2010 óta tartó munka elég esélyt ad ahhoz, hogy kimaradjunk. Orbán felidézte, hogy Trump mellett ülve az jutott eszébe, hogy ő Felcsútról indult, amivel azt próbálta igazolni, hogy nagy dolgokra vagyunk képesek.

Orbán szerint a háborúzó felek ma nem akarnak békét. Zelenszkijnek arról beszélt például, hogy az idő ellenük dolgozik, s használja őt arra, hogy próbáljon békét kötni. Ebből szerinte az következik, hogy a világ nagyhatalmai külső benyomással vegyék őket rá a békére. Ez Ukrajna esetében könnyebb, mert nem szuverén ország, ha a nyugatiak nem finanszírozzák, akkor lényegében nincs is. Az oroszokkal 2022 áprilisában Isztambulban volt egy féltitkos tárgyalás a békéről. Az oroszok azt ajánlották, hogy ha két régiót hozzájuk csapnak, akkor vége a háborúnak. Az ukránok angolszász nyomásra erre nemet mondtak, ő pedig látta az erre vonatkozó dokumentumokat. Erre az oroszok emelték a tétet, s itt most megrekedtek az erővonalak. Ez egy brutális háború, két szláv katonanép öli egymást. Amikor Magyarország mindent megtesz a békéért, akkor a mindennapi élet fájdalmas szenvedéseitől akar megkímélni sok százezer, milliónyi embert. Orbán szerint az európai vezetők nem velejükig romlott emberek, a kétség ott lapul bennük, hogy jót tesznek-e, ebből kell politikát formálni.

Ami a 10-20 milliárd dolláros amerikai védőpajzsot illeti: Orbán szerint erre azért kell gondolni, mert 150 éve Magyarország elveszítette az I. világháborút, Trianonban Magyarország életképtelenné vált. – Elvették a bányáinkat, sóbányáinkat, olajmezeinket, mindent. Magyarország azóta egy olyan adottságrendszerben létezik, hogy az alapvető biztonságot adó létfeltételei hiányoznak. Ezért valamilyen pénzügyi kapcsolatrendszerre szükség. Hiszen, ha valaki megtámadja a magyar pénzt, legyen akár Soros György, akkor meg kell védeni. Vagyis: Magyarországnak folyamatosan védőpajzsra volt, van és lesz szüksége. Európa adna ilyen védőpajzsot, ha barátunk lenne. De Brüsszelről ez most nem mondható el. Építettem ki védőpajzsot más irányba is, Amerikáé a legnagyobb, de vannak kisebb védőpajzsok is.

(Ha ezt is fogadjuk, és hiszünk Orbán narratívájának, valamint az impulzív Trump rendíthetetlenségének a kérdésben, az amerikai elnök 79 éves, és az Egyesült Államokban lényegesen nehezebb alkotmányt módosítani további ciklusokhoz, mint Oroszországban vagy Törökországban – a szerk.) Az amerikai szankciók alóli mentesség kapcsán Orbán Viktor azt mondta: lehet a bürokratáknak okoskodni, de Amerika egy elnöki rendszer, s amíg Trump elnök másképp nem gondolja, vagyis amíg ő az USA elnöke, addig a mentesség fönnáll, mert „ő egy olyan ember, hogy úgy lesz, ahogy mondja".

– Sokáig azt gondoltam, hogy Magyarország legnagyobb egzisztenciális fenyegetettsége a migráció, de most már mellette áll a háború is. A háborúból ki kell maradni, a migrációtól pedig meg kell védeni magunkat. Orbán Viktor azt fejtegette ennek kapcsán, hogy a magyar egy törzsi származású népség, mi nem magunkat látjuk a világegyetemben, hanem egy folyamatot, amelynek részei vagyunk. – Amikor egy nyugati mondja azt, hogy nemzet, az nem ugyanazt jelenti neki, mint nekünk, magyaroknak. Az ellenségem, aki ezt az érzést fenyegeti. A migráció viszont megváltoztat bennünket, mert ha bejönnek, nem leszünk többé magyarok. Nem látok egy olyan országot sem Európában, amely beengedte volna a migránsokat és boldogabb lett volna tőle.

Orbán szerint Brüsszel azt hiszi, hogy a nyavalyás magyarok, ez a makacs, keményfejű népség adja föl a hazafias érzelemvilágát. Brüsszel szerint a sokszínűség érték, de számunkra a homogenitás is érték (homogén cigány Borsod tehát a cél? A zsidó bevándoroltatással hogyan "homogenizálnának"? És a vendégmunkásokkal? – a szerk.). Miért kéne azt föladnunk? – kérdezte Orbán, leszögezve: ő azok közé tartozik Magyarországon, aki azt vallja, hogy soha nem engedjük be őket, mármint a migránsokat. A kormányfő szerint az ezzel esetleg ellentétes gondolkodású fiatalokat is meg kell győzni, beszélni kell velük, mert a fiatalok is lehetnek hazafiak.

(legalábbis statisztikailag – a szerk.), mint a jobboldali kormány. Vagyis: a baloldal legfontosabb értékeit ők valósították meg. A baloldal mozgatóereje így ma már csak a hatalom megszerzése, ami sajnálatra méltó. A kormányfő a Tisza kapcsán arról beszélt: ma Magyarországon nem könnyű baloldalinak lenni, vegyük elő a programpontjaikat, amelyekre büszkék voltak: teljes foglalkoztatás, a családok szociális támogatása, soha egyetlen kormány sem tett annyit a szegénység visszaszorítása érdekébenmint a jobboldali kormány. Vagyis: a baloldal legfontosabb értékeit ők valósították meg. A baloldal mozgatóereje így ma már csak a hatalom megszerzése, ami sajnálatra méltó.

A miniszterelnök az október 23-i Békemenet után hirdette meg a Digitális Polgári Körök országjárását, amit háborúellenes gyűléseknek kereszteltek el. Magyar Péter, a Tisza elnöke erre reagálva közölte, hogy ő is Győrbe megy aznap, hogy láthatóvá váljon a különbség. A kormányfő a győri Olimpiai Sportpark Multicsarnokában zárt körben, szelektált hallgatóság előtt beszél. A kerítést fekete fóliával vonták be, hogy ne lehessen belátni. Magyar Péter délutáni eseménye ellenben nyilvános lesz.

(Magyar Hang nyomán)