2025. november 17. 18:50

Toroczkai: hogy merészeli az MLSZ vegzálni a szurkolókat?

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke és frakcióvezetője azt tette szóvá ma napirend előtt a parlamentben, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) betiltotta a nemzeti csapat szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade szurkolói koreográfiáját a vasárnapi Magyarország-Írország világbajnoki selejtezőn. A szurkolókat a tizenkettedik játékosnak nevezve azt mondta, rengeteget számít a játékosok lelkiállapota, hogy a stadionban milyen a hangulat. Ebbe beletenyerelt az MLSZ - tette hozzá.

Azt kérdezte, hogyan merészeli ezt a Magyar Labdarúgó Szövetség, amely jelentős részben közpénzből működik. Szerinte mindez amiatt az arrogancia miatt van, amely az MLSZ elnökének, egy oligarchának, Csányi Sándornak a lényegéből fakad, hiszen ő bankvezetőként "nyakig benne volt a devizahiteles rablásban, csalássorozatban, magyar emberek százezreinek a kifosztásában". Az MLSZ-nek a szurkolókat, a magyar népet kellene szolgálnia - hangoztatta, úgy folytatva, az MLSZ inkább a globalista, bevándorláspárti UEFA-nak felel meg.

Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára fájdalmasnak nevezte, a vasárnap az utolsó pillanatban eldőlt meccs eredményét. Hozzátette, közel hatvanezren szurkoltak a válogatottért a helyszínen, több millióan pedig a képernyők előtt. Elmondta, az MLSZ - a hatályos jogszabályok értelmében - egy önálló irányítással rendelkező szervezet, a sportirányítástól függetlenül működik, döntéseit saját hatáskörben hozza meg.

