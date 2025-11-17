Anyaország :: 2025. november 17. 21:52 ::

Elindult a Tisza jelöltállítási folyamata

Hétfőn elindul a Tisza jelöltállítási folyamata - jelentette be Magyar Péter a Facebookon.

A Tisza párt elnöke a közösségi oldalára feltöltött videójában közölte: hétfő estétől lépésről lépésre bemutatkoznak a Tisza képviselőjelölt-jelöltjei a választókerületi Facebook-oldalakon. Azt mondta, minden választókerületnek külön Facebook-oldalt hoztak létre, ezek linkjét pedig közzéteszik.

"November 23-án és 24-én a saját közösségünk választ a három jelölt közül kettőt" - ismertette, hozzátéve: ezután november 25. és 27. között bárki szavazhat, aki szerdától regisztrál a nemzethangja.hu oldalon. A végső győzteseket november 30-án ismerheti meg az ország - mondta.

Magyar Péter kitért arra is, hogy két körzetben családi és egészségi okokból kitolják néhány héttel a jelöltállítást, de hamarosan a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1-es, és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7-es választókerületében élők is megismerhetik a Tisza jelöltjeit, "akik le fogják győzni az eddigi korrupt hatalom képviselőit."

"Ez az ország tele van tettre kész, szakmájukban és közösségükben elismert emberekkel, akik most úgy döntöttek, számukra a hazájuk lesz az első" - jelentette ki a pártelnök. Hangsúlyozta: "a kiválasztott jelöltek nemcsak azzal fogják emberségesebbé és működővé tenni Magyarországot, hogy végre leváltják ezt a korrupt hatalmat, hanem azzal is, hogy példát mutatnak."

Szavai szerint a jelöltek be fogják bizonyítani nagyon-nagyon sok munkával, alázattal, hazaszeretettel, hogy az állam "igenis lehet hasznos, szolgálhatja a magyar embereket, a politika pedig lehet értelmes munka és egyben szép hivatás is."

Magyar Péter jelezte: a munkacsoportjaikban már zajlik a kormányzásra való felkészülés, 2026 elején pedig bemutatják a részletes programjukat is.

(MTI nyomán)