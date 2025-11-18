Anyaország, Videók :: 2025. november 18. 10:04 ::

Szavazatszámláló bizottsági tagokat toboroz az NVI

Szavazatszámláló bizottsági tagokat toboroz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a jövő évi országgyűlési választásra.

www.valasztas.hu oldalon megjelent felhívás szerint a 2022-ben megválasztott szavazatszámláló bizottságok tagjainak megbízatása a jövő évi országgyűlési választásra lejár, így minden magyar választópolgárnak lehetősége nyílik arra, hogy a szavazatszámláló bizottság választott tagja legyen.

Felidézték: a szavazatszámláló bizottság a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szerve, amelynek elsődleges feladata a szavazás lebonyolítása, a szavazóköri választási eredmény megállapítása, a választás tisztaságának és törvényességének biztosítása.

Hozzátették: amennyiben valaki a szavazatszámláló bizottság választott tagjaként szívesen részt vállalna a szavazásnapi feladatok ellátásában, az vegye fel a kapcsolatot a lakóhelye szerint illetékes jegyzővel. A honlapon közzétették a jegyzők elérhetőségét is.

Arról is írtak, hogy a választott szavazatszámláló bizottsági tag munkájáért bruttó 80 ezer forint díjazásban részesül, valamint a szavazás napját követő munkanapon mentesül - az őt egyébként terhelő - munkavégzés alól.

Az NVI Kommunikáció a Youtube-csatornáján megosztott egy kisfilmet is, amelyben részletesen bemutatják a szavazatszámláló bizottság feladatait.