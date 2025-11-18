Anyaország, Háború :: 2025. november 18. 11:14 ::

Toroczkai Medvegyevvel találkozott, átadta neki a Kárpátaljáról szóló dokumentumot

Egy hasznos beszélgetés után személyesen adtam át a Kárpátaljáról szóló dokumentumot Dmitrij Anatoljevics Medvegyevnek, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsa elnökhelyettesének, Oroszország korábbi elnökének, miniszterelnökének. Az amerikai nagykövetségnek postai úton juttattam el ugyanezt a dokumentumot, van esély rá, hogy továbbítják Washingtonba. Az ukránok válaszra sem méltattak, írja X-bejegyzésében a Mi Hazánk elnöke.

A dokumentum részben az 1991-es népszavazásról szól, amely autonómiát biztosítana Kárpátaljának, de az ukrán parlament - a nemzetközi jogot megsértve - a mai napig nem ratifikálta a nép döntését. Másrészt a magyarokat és ruszinokat érő jogsértéseket soroltam fel. A béketárgyaláson majd Kárpátalja státuszának, és az ott élő magyaroknak és ruszinoknak az ügyét, a jogsértéseket is tárgyalni kell!

Javaslom, hogy mostantól kizárólag az alapján válasszunk barátot, szövetségest, hogy ki hogyan áll a magyarok számára fontos ügyekhez - teszi hozzá a pártelnök.