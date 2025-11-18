Anyaország, Külföld :: 2025. november 18. 16:37 ::

Elérhetetlenné vált a fél internet a Cloudflare leállása miatt

Világszerte weboldalak tömegei váltak elérhetetlenné egy hiba miatt, amely a Cloudfare nevű szerverszolgálatót cégnél lépett fel. A vállalat közleménye szerint november 18-án, nem sokkal dél előtt érzékelték problémát, amelynek okát azóta kutatják, írja a 24.

A meghibásodás miatt többek között az alábbi oldalak működése állt le:

telex.hu

444.hu

magyartisza.hu

politico.com

x.com

népszava.hu

kuruc.info

Az érintett weboldalak felkeresésekor egy Internal server error feliratú hibaüzenet fogadja a látogatókat, más esetekben pedig a Kérjük, oldja fel a challenges.cloudflare.com tiltását a folytatáshoz szöveg várja az internetezőket. A Cloudflare egyelőre nem közölt részleteket arról, mi állhat a leállás hátterében.

Frissítés: "szokatlan módon megugrott adatforgalom"

Számos nagyforgalmú, népszerű internetes oldal bénult meg kedden a Cloudflare szolgáltatásának akadozása miatt. A széleskörű műszaki hiba többi között érintette az X közösségi oldalt, a ChatGPT-t, és a Moody’s-t, de amerikai közlekedési vállalatok internetes szolgáltatása is átmenetileg megbénult vagy lelassult.

A San Francisco-i székhelyű internetes szolgáltató közleményében elismerte a hibát, és arról adott tájékoztatást, nemzetközi hálózatában műszaki módosításokat hajtott végre annak érdekében, hogy megindulhasson az adatforgalom.

Az internetes leállás okára a Cloudflare-nél egyelőre nem adtak magyarázatot, ugyanakkor annyit közöltek, hogy a hálózati összeomlást megelőzően "szokatlan" módon megugrott adatforgalmat érzékeltek.

Egy frissített közlemény szerint a beavatkozásnak köszönhetően a hiba észlelését követően mintegy két órán belül a kimaradás által érintett szolgáltatások köre jelentősen lecsökkent.

"Mindenki a fedélzeten van annak érdekében, hogy biztosítsuk minden adatforgalom hibamentes kiszolgálását" - olvasható.

A Cloudflare internetes infrastruktúraszolgáltatással foglalkozik, elsődleges célja az egyedi honlapok védelme a világhálón jelentkező kockázatokkal szemben.

(MTI)