Lemondott tisztségéről Hajdúböszörmény mi hazánkos alpolgármestere a Tisza "kiáradása" miatt

Nagy Zoltán, Hajdúböszörmény mi hazánkos alpolgármestere Facebook-oldalán jelentette be lemondását, miután a polgármester, Göröghné Bocskai Éva elvállalta a Tisza Párt országgyűlési képviselői felkérését.



Középen: Nagy Zoltán, balján Göröghné Bocskai Éva polgármester (forrás: Hajdú7/Horváth Tamás)

A politikus kifejtette, hogy a Böszörményi Harmadik Oldal Egyesülete (BHOE) és a Nagy Zoltán önkormányzati képviselő közt létrejött megállapodás értelmében a BHOE ígéretet tett arra, hogy kifejezetten pártpolitikától mentesen tevékenykedik majd Hajdúböszörmény érdekében.

„Mivel tegnap este polgármester asszony (BHOE) bejelentette, hogy a Tisza Párt színeiben elindul országgyűlési képviselőjelöltként, ezért a mai napon lemondok alpolgármesteri tisztségemről” – jelentette be, majd hozzátette, hogy önkormányzati és vármegyei képviselőként továbbra is Hajdúböszörmény érdekeit fogja képviselni, mint ahogy 2010 óta folyamatosan.

Kedd reggel Göröghné Bocskai Éva Nagy Zoltán elmondása szerint kifejezetten azért lépett ki a BHOE-ből, hogy ő ne mondjon le, mivel a megállapodást nem vele mint magánszeméllyel, hanem az egyesülettel kötötte, nem BHOE-tagként, hanem függetlenként lesz tiszás jelölt.

A gesztus ellenére Nagy Zoltán úgy érezte korrektnek, ha az eredetileg megbeszéltek szerint lemond pozíciójáról, és megtartja becsületét. Ezzel a lépéssel ciklusa során jelentős anyagi javakról mondott le a Mi Hazánk politikusa, hogy betartsa szavát, írja a Magyar Jelen.

Toroczkai László, a párt elnöke így kommentálta bajtársa lépését: „Nagy Zoltánt az adott szó, az elvek érdeklik, és nem az alpolgármesteri poszt. Büszkék vagyunk rád, Zoli!”