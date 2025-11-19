Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. november 19. 17:43 ::

Sajnos még mindig van, aki bedől az unokázó cigányoknak

Nyugtalanító hívást kapott egy 77 éves tiszafüredi nyugdíjas november 13-án. A vonal túloldalán a magát az Interpol alkalmazottjának kiadó telefonáló arról tájékoztatta, hogy letartóztatták a fiát, de 20 millió forint ellenében szabadlábra helyezik. A sértett közölte, hogy az összes félretett pénze 3 millió.



A telefonáló végig szóval tartotta a megrémült édesanyát, és arra kérte, hogy a pénzt csomagolja be, és vigye ki az utcára, majd adja át egy gyalogosnak, aki Attilaként mutatkozik majd be. Miután ez megtörtént, és a vonalat is bontották, a sértettben kétely merült fel, ezért felhívta a fiát, aki megerősítette, hogy minden rendben van vele. A nő ezután tárcsázta a rendőrséget.

A tiszafüredi rendőrök kevés nyomból indultak ki, de kitartó adatgyűjtésüknek és egy kamerafelvételnek köszönhetően azonosították az elkövetők külföldi honosságú járművét, majd körözést bocsátottak ki rá.

Alig száradt meg a tinta a körözésen, amikor november 18-án a Makói Rendőrkapitányság reggeli eligazításán elhangzott a friss járműkörözés ténye. Szemfüles makói zsaruk pár óra elteltével egy áruház parkolójában pillantották meg a keresett autót, benne két külföldi férfival. Szegedi rendőrökkel fogták el a párost, és előállították a kapitányságra.

A tiszafüredi nyomozók a két unokázós csalót gyanúsítottként kihallgatták, csalás bűntett gyanúja miatt őrizetbe vették és letartóztatásukat kezdeményezték. Az eddigi adatok alapján az ország több pontján követtek el hasonló bűncselekményeket, így a sértetti kör bővülni fog, ezáltal a bűnlajstromuk is.

(Police.hu nyomán)