Orbán már megint békét szimatol

Újra lendületet kapott Trump elnök békekezdeményezése. Huszonnyolc pontos béketerv az asztalon, amerikai tárgyalódelegáció Kijevben, nagy várakozások szerte a világban - közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán.

"Az amerikai elnök egy kitartó maverick. Ha ő lett volna az elnök annak idején, ki se tör a háború. Most pedig látszik, ha egyszer valamit a fejébe vesz, azt nem adja fel. És az orosz-ukrán háború lezárását bizony a fejébe vette" - fogalmazott Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Hozzátette, Brüsszelben közben megint eltévesztették az ütemet. Miközben Washington a békéről tárgyal, a bizottság elnök asszonya azzal van elfoglalva, hogyan szerezzen még több pénzt Ukrajna és a háború finanszírozására.

"Ehhez nekünk, magyaroknak is lesz egy-két szavunk. Az igazság pillanata itt van a nyakunkon. Pontosabban a brüsszeliek nyakán" - írta Orbán Viktor.

