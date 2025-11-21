Anyaország, Migránsbűnözés :: 2025. november 21. 20:25 ::

M5-ös pihenőben fosztogató románokat fogtak el

Egy háromtagú román bűnözői banda csaknem 4 millió forint értékű készpénzt és aranyat zsákmányolt az M5-ös autópálya Lajosmizsei pihenőjénél; a rablók külföldre menekültek, de amikor visszatértek Magyarországra, a rendőrök elfogták őket - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

Közleményük szerint október 26-án hajnalban egy külföldi férfit fosztottak ki, miközben az autójában aludt: a tettesek a résnyire lehúzott ablakon benyúlva vitték el a táskáját, benne több mint másfél millió forint értékű készpénzzel és ékszerekkel.

Néhány nappal később újabb hasonló eset történt a sztráda túloldalán lévő pihenőben: három idegen megszólított egy külföldi férfit a parkolóban, majd megragadták, egy kamion oldalához nyomták és átkutatták a zsebeit. Egy pénztárcát és egy borítékot zsákmányoltak tőle, összesen több mint 2 millió forintnyi készpénzzel - tették hozzá.

A kecskeméti nyomozók feltételezték, hogy a két bűncselekmény összefügg, ezért átvizsgálták a környék és a benzinkutak kamerafelvételeit, ezekből kiderült, milyen autóval közlekedtek az elkövetők.

A nyomozók megtudták, hogy a jármű időközben külföldre távozott, de azt is sikerült megállapítani, mikor tér vissza Magyarországra.

Az autót végül az M5-ös autópályán igazoltatták, benne három külföldi férfival november 15-én.

A bizonyítékok alapján a 36, 41 és 51 éves román állampolgárok követték el a rablást, a legfiatalabb és a legidősebb gyanúsított pedig a korábbi kifosztásért is felel.

Mindhármukat őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság el is rendelt - áll a közleményben.

(MTI)