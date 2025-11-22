Anyaország :: 2025. november 22. 09:19 ::

Újra éleslövészeteket tartanak az egerbaktai lőtéren

Közel két évtized elteltével ismét éleslövészetet tart az egerbaktai gyakorló- és lőtéren a Magyar Honvédség, ezzel biztosítva az egyre nagyobb számban szerződő területvédelmi tartalékosok kiképzését - közölte a Honvédelmi Minisztérium.

Az első éleslövészetet november végére tervezik, miután a szükséges hatástanulmányok elkészültek, és a szükséges műszaki munkálatok is befejeződtek. A közelben települő honvédségi alakulatok ezentúl rendszeresen szerveznek majd éleslövészeteket. Utoljára 2006-ban tartottak éleslövészetet a közel 3.6 négyzetkilométeres területen, amely méretéből fakadóan alkalmas akár harcjárművek által végrehajtott éleslövészet vagy vezetési gyakorlatok végrehajtására is.

A gyakorló- és lőtér teljes körű reaktiválásáról, a várható katonai tevékenységről, azok hatásairól és a kapcsolattartás módjáról a Honvéd Vezérkar képviselője november 20-án, csütörtökön tartott tájékoztatót az érintett közigazgatási és civil szereplőknek az egri járási helyi védelmi bizottság ülésén. Az egerbaktai gyakorló- és lőtér fontos szerepet játszik a Magyar Honvédség Krause Lajos 3. Területvédelmi Ezred kiképzési rendszerében, különös tekintettel az ezredhez tartozó vitéz Mike József 60. Területvédelmi Zászlóaljra, amely kiemelt jelentőséggel bír a régió védelmében és a honvédelmi felkészültség növelésében.

A 60. zászlóalj 2017. decemberi Egerbe települése óta, több alkalommal tartottak harcászati szintű, terepen végrehajtott kiképzést a gyakorlótéren, ám éleslövészetre nem volt lehetőség. Mivel az elérhető távolságban található gyakorlóterek nem alkalmasak a század szintű éles kiképzési foglalkozások megtartására, a 3. területvédelmi ezrednek szüksége volt a régi egerbaktai lőtér bevonására.

A gyakorló- és lőtér minden funkciójának helyreállítása nemcsak a honvédségnek hasznos, hanem a helyi közösség számára is előnyökkel jár. A területvédelmi kiképzések és gyakorlatok jelentős mértékben járulnak hozzá a térség, a szűkebb és tágabb környezet biztonságához azáltal, hogy jól kiképzett és felkészült katonákat biztosítanak a korszerű fegyverekkel felszerelt haderőnek - tájékoztatott a honvédelmi tárca a Nemzeti Közleménytáron keresztül.