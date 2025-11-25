Anyaország :: 2025. november 25. 11:01 ::

"Magyar" politika, 2025: az egyik pártvezér állítólag 1300 milliárdos megszorításra készül, a másik cigányul reagál

A kormánypárti Index kedd reggeli cikkében azt írta, hogy radikális baloldali fordulatra készül a Tisza, amely „az állam szerepének drasztikus kiterjesztésére és az újraelosztás erősítésére épül”.

A lap azt állítja, hogy birtokukba jutott a párt több száz oldalas, „eddigi legfontosabb gazdasági anyaga”, amely eltörölné vagy radikálisan visszavágná a családi és társasági adókedvezményeket, és 6,5 százalékos különadót vetne ki minden állampolgárra, akinek az összvagyona meghaladja az 500 millió forintot. A Tisza csak a cikk megjelenése után reagált az abban foglaltakra: cáfolták, hogy lennének ilyen terveik, vagy hogy létezne ilyen dokumentum.

– A Mészáros Lőrinc (azaz Orbán Viktor) tulajdonában álló propagandaoldal, az Index ma újabb nevetséges hazugsággal és egy nem létező dokumentummal próbálja elterelni a Tisza sikeres jelöltállításáról és a Fidesz hiányzó jelöltjeiről és programjáról a figyelmet – írta Magyar Péter pártelnök, utalva arra, hogy a Tisza éppen a minap ismertette a belső jelöltállító szavazás első fordulójának eredményeit.

Magyar szerint az Index mai megszorításos cikkének minden szava hazugság, egy nem létező dokumentumra hivatkozik, és sokszor önmagával is ellentmondásba keveredik. A cikkben, állítása szerint, úgy hamisítanak, ahogy azt az augusztusi írásukban tették, amikor is a párt gazdasági kabinetjének állítólagos feljegyzése alapján azt írták, hogy brutális szja-emelésre készül a Tisza. Ősszel részben erre hivatkozva teljes erőbedobással kezdett kampányolni a kormánypárt, és nemzeti konzultációt is indítottak az állítólagos tiszás adóemelési tervekről.

Orbán rajosan reagál: "elveszik a lóvét!"

Az Index 1300 milliárdos állítólagos tiszás megszorítási tervről szóló írásának megjelenése után megjelent Orbán Viktor Facebook-oldalán egy feliratozott, rövid videóinterjú. A miniszterelnök ebben egy kocsi hátsó ülésén ült Lázár János építési és közlekedési miniszter jobbján, és Kaminski Fanny, a miniszterelnök sajtósa faggatta a két politikust, hogy olvasták-e az Index címlapján megjelent írást. Erre Orbán és Lázár is azt válaszolta, hogy nem, ám a kormányfő ennek ellenére reagált az írás tartalmára. Azt mondta:

Az a kérdés, hogy kitől veszik el. Ez úgy szokott történni, hogy a végén mindenkitől. Nem kell meglepődni. Megemelik majd az áfát, meg lesz vagyonadó, meg lesznek különadók, és az emberektől elveszik a lóvét. Ha mindig ez volt, csak két lehetőség van. Van baloldal, és akkor adóemelés, vagy jobboldal, és akkor adócsökkentés.

(24 nyomán)