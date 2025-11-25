Anyaország, Háború :: 2025. november 25. 16:24 ::

VSquare: Orbán pénteken találkozik Putyinnal Moszkvában

A VSquare információi szerint Orbán Viktor november 28-án pénteken Moszkvában, a Kremlben találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A portálnak az út részleteit jól ismerő, megbízható forrás árulta el az információt, a kormány egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást a találkozóról.

A magyar miniszterelnök és az orosz elnök 2022 óta háromszor, összesen pedig tizennégyszer találkozott – emlékeztettek.

Orbán legutoljára tavaly július 5-én találkozott Putyinnal Moszkvában, az akkori találkozót követően a magyar miniszterelnök azt mondta az orosz elnöknek: „köszönöm azt, hogy ilyen nehéz körülmények között is fogad engem.”

A VsSquare információval kapcsolatban a 24.hu megkereste a Kormányzati Tájékoztatási Központot, ahonnan gyorsan választ is kaptak, melyben nem cáfolták a portál értesüléseit. A KTK azt írta: „A miniszterelnök külföldi útjairól a szokott rendben tájékoztatjuk a nyilvánosságot.”